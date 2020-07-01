В Финляндии около ста тысяч потребителей остались без электричества

"Вчерашний шторм Пяйвё пронесся в Восточной Финляндии и отключил электричество 100 тысячам потребителей. Уже этим утром 40 тысяч клиентов были без него. В некоторых местах электрические сети были полностью разрушены, что замедляет ремонт сети и восстановление подачи электричества", - говорится в сообщении.