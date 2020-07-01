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В Финляндии около ста тысяч потребителей остались без электричества
Около 100 тысяч потребителей остаются без электричества в Восточной Финляндии из-за шторма Пяйвё, который обрушился на страну во вторник, сообщает Ассоциации... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T12:02
финляндия
происшествия
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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финляндия, происшествия, в мире

В Финляндии около ста тысяч потребителей остались без электричества

12:02 01.07.2020
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© Фото : Lapin Pelastuslaitos Размытая дорога в результате паводка в финской Лапландии
Размытая дорога в результате паводка в финской Лапландии
© Фото : Lapin Pelastuslaitos
ХЕЛЬСИНКИ, 1 июл - РИА Новости. Около 100 тысяч потребителей остаются без электричества в Восточной Финляндии из-за шторма Пяйвё, который обрушился на страну во вторник, сообщает Ассоциации энергокомпаний страны.
"Вчерашний шторм Пяйвё пронесся в Восточной Финляндии и отключил электричество 100 тысячам потребителей. Уже этим утром 40 тысяч клиентов были без него. В некоторых местах электрические сети были полностью разрушены, что замедляет ремонт сети и восстановление подачи электричества", - говорится в сообщении.
Энергетики уточняют, что последний раз регистрировали 100 тысяч отключений электроэнергии в начале 2019 года, это произошло также из-за непогоды.
Летний шторм бушевал над южными, центральными и восточными частями Финляндии. Сильный ветер сопровождался обильным дождем.
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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