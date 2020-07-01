https://ria.ru/20200701/1573730835.html
В Финляндии около ста тысяч потребителей остались без электричества
Около 100 тысяч потребителей остаются без электричества в Восточной Финляндии из-за шторма Пяйвё, который обрушился на страну во вторник, сообщает Ассоциации... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T12:02
2020-07-01T12:02
финляндия
происшествия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финляндия, происшествия, в мире