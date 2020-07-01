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В Индонезии число случаев COVID-19 превысило 57 тысяч
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Индонезии превысило 57 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T12:01
2020-07-01T12:01
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
индонезия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, воз, индонезия, в мире