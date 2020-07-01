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Распространение нового коронавируса
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В Индонезии число случаев COVID-19 превысило 57 тысяч
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Индонезии превысило 57 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T12:01
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
индонезия
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, воз, индонезия, в мире

В Индонезии число случаев COVID-19 превысило 57 тысяч

12:01 01.07.2020
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© AP Photo / Tatan SyuflanaИндонезия
Индонезия
© AP Photo / Tatan Syuflana
Индонезия. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Индонезии превысило 57 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны.
Суточный прирост составил 1 385 случаев, таким образом, за все время коронавирусом заразились 57 770 человек. С начала вспышки коронавируса в Индонезии скончались 2 934 человека, выздоровели 25 595 заболевших.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,1 миллиона случаев заражения, свыше 503 тысяч человек скончались.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗИндонезияВ мире
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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