В Башкирии явка на голосовании по поправкам превысила 76%

Женщина голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке. Архивное фото

Женщина голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке

КАЗАНЬ, 1 июл - РИА Новости. Явка избирателей Башкирии на голосовании по поправкам в Конституцию РФ на 12.00 (10.00 мск) составила 76,32%, сообщила секретарь ЦИК республики Марина Долматова.

"По данным территориальных комиссий, по состоянию на 12 часов 1 июля проголосовало 76,32% от числа включённых в списки участников голосования", - сказала Долматова журналистам.

Спикер уточнила, что в Уфе явка к полудню местного времени составила 76,68%, средняя явка по городам республики – 71,21%, по районам – 77,57%.

Ранее ЦИК региона сообщала, что до дня голосования в республике своё мнение по поправкам в Конституцию РФ высказали 2,1 миллиона человек, что составляет 69,1% от общего числа участников голосования, включённых в список.

В Башкирии около 3,04 миллиона участников голосования, которые могут высказать своё мнение по поправкам в Конституцию РФ более чем на 3,4 тысячи избирательных участках.