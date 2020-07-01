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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573730739.html
В Башкирии явка на голосовании по поправкам превысила 76%
Явка избирателей Башкирии на голосовании по поправкам в Конституцию РФ на 12.00 (10.00 мск) составила 76,32%, сообщила секретарь ЦИК республики Марина... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T11:59
голосование по поправкам в конституцию
республика башкортостан
конституция рф
владимир путин
уфа
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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республика башкортостан, конституция рф, владимир путин, уфа, политика

В Башкирии явка на голосовании по поправкам превысила 76%

11:59 01.07.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЖенщина голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке
Женщина голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Женщина голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке. Архивное фото
КАЗАНЬ, 1 июл - РИА Новости. Явка избирателей Башкирии на голосовании по поправкам в Конституцию РФ на 12.00 (10.00 мск) составила 76,32%, сообщила секретарь ЦИК республики Марина Долматова.
"По данным территориальных комиссий, по состоянию на 12 часов 1 июля проголосовало 76,32% от числа включённых в списки участников голосования", - сказала Долматова журналистам.
Информационное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
11:27Голосование по поправкам в Конституцию
ЦИК будет отображать данные о результатах голосования практически онлайн
Спикер уточнила, что в Уфе явка к полудню местного времени составила 76,68%, средняя явка по городам республики – 71,21%, по районам – 77,57%.
Ранее ЦИК региона сообщала, что до дня голосования в республике своё мнение по поправкам в Конституцию РФ высказали 2,1 миллиона человек, что составляет 69,1% от общего числа участников голосования, включённых в список.
В Башкирии около 3,04 миллиона участников голосования, которые могут высказать своё мнение по поправкам в Конституцию РФ более чем на 3,4 тысячи избирательных участках.
Голосование по поправкам в конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
Конституция Российской Федерации
02:40
История Конституции Российской Федерации
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Голосование по поправкам в КонституциюРеспублика БашкортостанКонституция РФВладимир ПутинУфаПолитика
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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