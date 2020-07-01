В Башкирии явка на голосовании по поправкам превысила 76%

КАЗАНЬ, 1 июл - РИА Новости. Явка избирателей Башкирии на голосовании по поправкам в Конституцию РФ на 12.00 (10.00 мск) составила 76,32%, сообщила секретарь ЦИК республики Марина Долматова.
"По данным территориальных комиссий, по состоянию на 12 часов 1 июля проголосовало 76,32% от числа включённых в списки участников голосования", - сказала Долматова журналистам.
Спикер уточнила, что в Уфе явка к полудню местного времени составила 76,68%, средняя явка по городам республики – 71,21%, по районам – 77,57%.
Ранее ЦИК региона сообщала, что до дня голосования в республике своё мнение по поправкам в Конституцию РФ высказали 2,1 миллиона человек, что составляет 69,1% от общего числа участников голосования, включённых в список.
В Башкирии около 3,04 миллиона участников голосования, которые могут высказать своё мнение по поправкам в Конституцию РФ более чем на 3,4 тысячи избирательных участках.
Голосование по поправкам в конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.