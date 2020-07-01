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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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В Приморье почти 60% избирателей проголосовали по поправкам
Почти 60% избирателей в Приморье, по данным на 18.00 (11.00 мск), приняли участие в голосовании по поправкам в конституцию, сообщил журналистам зампредседателя... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T11:57
голосование по поправкам в конституцию
роман охотников
конституция рф
владимир путин
хорольский район
спасск-дальний
владивосток
приморский край
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
роман охотников, конституция рф, владимир путин, хорольский район, спасск-дальний, владивосток, приморский край, политика

В Приморье почти 60% избирателей проголосовали по поправкам

11:57 01.07.2020
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкГолосование по внесению поправок в Конституцию РФ
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 1 июл – РИА Новости. Почти 60% избирателей в Приморье, по данным на 18.00 (11.00 мск), приняли участие в голосовании по поправкам в конституцию, сообщил журналистам зампредседателя избиркома региона Роман Охотников.
Всего в Приморье зарегистрировано 1 451 286‬ избирателей. В регионе работают 1 299 стационарных и 46 временных избирательных участков, 211 мест для голосования организованы на военных, промышленных и рыбацких судах, приписанных к портам Владивостока и Находки. Предполагается, что в море за все время проголосуют почти 8,5 тысячи приморцев. За порядком на избирательных участках следят около 5 тысяч общественных наблюдателей.
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
10:47Голосование по поправкам в Конституцию
ЦИК назвал регионы с самой высокой и самой низкой явкой на голосовании
"На 18.00 проголосовало 867577 человек, это 59,27%", - сказал Охотников.
По его словам, лидером остаётся Хорольский район - 82,87%. Еще две территории - Черниговский район и Спасск-Дальний - преодолели планку в 80%.
"Явка радует. Нарушений нет... Не поступало сигналов о нарушениях", - добавил Охотников.
Явка на выборах президента РФ в 2018 году в Приморье на 18.00 составила 55,44%.
Конституция Российской Федерации
02:40
История Конституции Российской Федерации
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Голосование по поправкам в КонституциюРоман ОхотниковКонституция РФВладимир ПутинХорольский районСпасск-ДальнийВладивостокПриморский крайПолитика
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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