В МЧС уточнили данные о пожаре в Нальчике

Ранее сообщалось, что в 10.21 мск в среду на улице Кирова в Нальчике загорелся магазин на площади 200 квадратных метров. Позже его площадь увеличилась до 1 тысячи квадратных метров, пострадавших нет. К тушению пожара привлечены 40 человек и восемь единиц техники.