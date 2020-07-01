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В МЧС уточнили данные о пожаре в Нальчике
Пожар в Нальчике на площади в 1 тысячу квадратных метров, по уточненным данным, произошел не в магазине, а на складском помещении, сообщает ГУ МЧС РФ по... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T11:57
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
нальчик
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нальчик, происшествия

В МЧС уточнили данные о пожаре в Нальчике

11:57 01.07.2020
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© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
© РИА Новости / Александр Кожохин
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Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 1 июл – РИА Новости. Пожар в Нальчике на площади в 1 тысячу квадратных метров, по уточненным данным, произошел не в магазине, а на складском помещении, сообщает ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.
Ранее сообщалось, что в 10.21 мск в среду на улице Кирова в Нальчике загорелся магазин на площади 200 квадратных метров. Позже его площадь увеличилась до 1 тысячи квадратных метров, пострадавших нет. К тушению пожара привлечены 40 человек и восемь единиц техники.
"По уточненной информации, горит кровля складского помещения на площади 1 квадратных метров. Пожару присвоен 3-й ранг сложности. Тушение осуществляется по 4 боевым участкам", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте пожара развернут штаб МЧС России, пострадавших нет.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)НальчикПроисшествия
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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