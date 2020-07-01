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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573730459.html
В КБР более 70% избирателей проголосовали по поправкам в конституцию
Более 70% избирателей Кабардино-Балкарии приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ, сообщили РИА Новости в региональном избиркоме. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T11:55
голосование по поправкам в конституцию
кабардино-балкарская республика (кбр)
конституция рф
госдума рф
владимир путин
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573677889_0:0:3159:1778_1400x0_80_0_0_2369f0815a4540efdc597dd997454bcd.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
кабардино-балкарская республика (кбр), конституция рф, госдума рф, владимир путин, политика

В КБР более 70% избирателей проголосовали по поправкам в конституцию

11:55 01.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкИзбирательный участок
Избирательный участок
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Избирательный участок. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 1 июл - РИА Новости. Более 70% избирателей Кабардино-Балкарии приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ, сообщили РИА Новости в региональном избиркоме.
"По состоянию на 10.00 мск среды, явка в Кабардино-Балкарии составила 71,89%. Всего проголосовало более 388,9 тысячи избирателей", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что жалоб на нарушения в ходе голосования в избирком не поступало.
На выборах президента России в марте 2018 года явка по Кабардино-Балкарии составила 91,8%. Явка на выборах в Госдуму в сентябре 2016 года в регионе составила 90,11%.
Общероссийское голосование по поправкам в конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
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Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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