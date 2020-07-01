В КБР более 70% избирателей проголосовали по поправкам в конституцию

НАЛЬЧИК, 1 июл - РИА Новости. Более 70% избирателей Кабардино-Балкарии приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ, сообщили РИА Новости в региональном избиркоме.
"По состоянию на 10.00 мск среды, явка в Кабардино-Балкарии составила 71,89%. Всего проголосовало более 388,9 тысячи избирателей", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что жалоб на нарушения в ходе голосования в избирком не поступало.
На выборах президента России в марте 2018 года явка по Кабардино-Балкарии составила 91,8%. Явка на выборах в Госдуму в сентябре 2016 года в регионе составила 90,11%.
Общероссийское голосование по поправкам в конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.