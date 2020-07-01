РПЦ: движение Black Lives Matter приобретает антихристианский характер

"Какая там борьба за попранные права? Борьба за то, кто является главным в человечестве. Тот, кто держит дубину, независимо от цвета кожи? Или тот, кто оперирует мозгами и не просто чтит, а применяет в жизни ради будущего наследие предков?" — задался вопросом епископ.