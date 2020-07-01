РПЦ: движение Black Lives Matter приобретает антихристианский характер

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Движение Black Lives Matter в США, Великобритании и некоторых других странах все больше приобретает антихристианский и антицивилизационный характер, считает заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).
Об этом он написал в Telegram-канале, комментируя сообщения о том, что статуя императора Константина Великого, расположенная рядом с Йоркским кафедральным собором в Англии, может "подвергнуться деконструкции из-за "прославления рабства".
Константин Великий, утвердивший христианство в Римской империи, причислен Православной церковью к лику святых и почитается как равноапостольный император.
"Какая там борьба за попранные права? Борьба за то, кто является главным в человечестве. Тот, кто держит дубину, независимо от цвета кожи? Или тот, кто оперирует мозгами и не просто чтит, а применяет в жизни ради будущего наследие предков?" — задался вопросом епископ.
25 июня, 15:47Лидер темнокожих протестующих пригрозил "сжечь США"
Волна протестов прокатилась по США, а затем и по другим странам мира после того, как в Миннеаполисе погиб от рук полиции афроамериканец Джордж Флойд. Акции, нередко сопровождавшиеся погромами, проходили под лозунгами движения Black Lives Matter ("Жизни чернокожих имеют значение"), которое ратует за "расовую справедливость". В частности, протестующие снесли десятки памятников различным историческим личностям, которых они обвиняют в расизме.
На этом фоне архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби заявил, что требуется внимательно изучить статуи в Кентерберийском соборе и Вестминстерском аббатстве на предмет того, стоит ли их оставить.