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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200701/1573730229.html
РПЦ: движение Black Lives Matter приобретает антихристианский характер
Движение Black Lives Matter в США, Великобритании и некоторых других странах все больше приобретает антихристианский и антицивилизационный характер, считает... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T14:02
религия и мировоззрение
джордж флойд
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Порядки в РПЦ тоже во многом имеют антихристианский характер. Может быть, это должно волновать негров?
27
Не знаю как там насчёт "антихристианского характера", но то что это движение негров против белых видит даже слепой.
22
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великобритания
сша
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572284039_0:0:1234:694_1400x0_80_0_0_a341856823ddddab7720d583794edf0d.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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джордж флойд, беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, религия, новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, великобритания, сша, в мире

РПЦ: движение Black Lives Matter приобретает антихристианский характер

11:51 01.07.2020 (обновлено: 14:02 01.07.2020)
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© РИА Новости / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкПротестующие в Вашингтоне
Протестующие в Вашингтоне
© РИА Новости / Артур Габдрахманов
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Протестующие в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Движение Black Lives Matter в США, Великобритании и некоторых других странах все больше приобретает антихристианский и антицивилизационный характер, считает заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).
Об этом он написал в Telegram-канале, комментируя сообщения о том, что статуя императора Константина Великого, расположенная рядом с Йоркским кафедральным собором в Англии, может "подвергнуться деконструкции из-за "прославления рабства".
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Константин Великий, утвердивший христианство в Римской империи, причислен Православной церковью к лику святых и почитается как равноапостольный император.

"Какая там борьба за попранные права? Борьба за то, кто является главным в человечестве. Тот, кто держит дубину, независимо от цвета кожи? Или тот, кто оперирует мозгами и не просто чтит, а применяет в жизни ради будущего наследие предков?" — задался вопросом епископ.

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Волна протестов прокатилась по США, а затем и по другим странам мира после того, как в Миннеаполисе погиб от рук полиции афроамериканец Джордж Флойд. Акции, нередко сопровождавшиеся погромами, проходили под лозунгами движения Black Lives Matter ("Жизни чернокожих имеют значение"), которое ратует за "расовую справедливость". В частности, протестующие снесли десятки памятников различным историческим личностям, которых они обвиняют в расизме.
На этом фоне архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби заявил, что требуется внимательно изучить статуи в Кентерберийском соборе и Вестминстерском аббатстве на предмет того, стоит ли их оставить.
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Религия и мировоззрениеДжордж ФлойдБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаРелигияНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьВеликобританияСШАВ мире
Популярные комментарии
Порядки в РПЦ тоже во многом имеют антихристианский характер. Может быть, это должно волновать негров?
1 июля, 11:57
Адам Ваксель
3300120
Не знаю как там насчёт "антихристианского характера", но то что это движение негров против белых видит даже слепой.
1 июля, 13:06
СССергей Смирнов
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