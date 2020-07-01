В Польше число случаев COVID достигло 34 755

Прохожие в медицинских масках на улице в Варшаве

ВАРШАВА, 1 июл – РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Число выявленных случаев коронавируса в Польше увеличилось на 382, до 34 775, сообщает министерство здравоохранения страны.

По данным минздрава, за тот же период от коронавируса скончались 14 человек. Общее число летальных случаев составило 1 477.

Первый пациент с коронавирусной инфекцией был выявлен в Польше 4 марта. Это мужчина, прибывший из Германии . Он полностью выздоровел и был выписан из госпиталя на третьей неделе лечения.

По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализированы 1923 человека, 78 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, 83 933 находятся на карантине, 21 791 выздоровел.

В Польше до настоящего времен действует режим эпидемии, введенный в марте текущего года в связи с пандемией коронавируса.