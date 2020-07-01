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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200701/1573730190.html
В Польше число случаев COVID достигло 34 755
Число выявленных случаев коронавируса в Польше увеличилось на 382, до 34 775, сообщает министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T11:50
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
польша
германия
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, польша, германия

В Польше число случаев COVID достигло 34 755

11:50 01.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрохожие в медицинских масках на улице в Варшаве
Прохожие в медицинских масках на улице в Варшаве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВАРШАВА, 1 июл – РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Польше увеличилось на 382, до 34 775, сообщает министерство здравоохранения страны.
По данным минздрава, за тот же период от коронавируса скончались 14 человек. Общее число летальных случаев составило 1 477.
Первый пациент с коронавирусной инфекцией был выявлен в Польше 4 марта. Это мужчина, прибывший из Германии. Он полностью выздоровел и был выписан из госпиталя на третьей неделе лечения.
По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализированы 1923 человека, 78 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, 83 933 находятся на карантине, 21 791 выздоровел.
Мужчина с флагом Польши
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В Польше до настоящего времен действует режим эпидемии, введенный в марте текущего года в связи с пандемией коронавируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ПольшаГермания
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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