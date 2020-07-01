В Польше число случаев COVID достигло 34 755

ВАРШАВА, 1 июл – РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Польше увеличилось на 382, до 34 775, сообщает министерство здравоохранения страны.
По данным минздрава, за тот же период от коронавируса скончались 14 человек. Общее число летальных случаев составило 1 477.
Первый пациент с коронавирусной инфекцией был выявлен в Польше 4 марта. Это мужчина, прибывший из Германии. Он полностью выздоровел и был выписан из госпиталя на третьей неделе лечения.
По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализированы 1923 человека, 78 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, 83 933 находятся на карантине, 21 791 выздоровел.
В Польше до настоящего времен действует режим эпидемии, введенный в марте текущего года в связи с пандемией коронавируса.
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