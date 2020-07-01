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СК начал проверку после ДТП в Подмосковье, где пострадали девять человек
Следователи начали проверку после ДТП на дороге Чехов – Кресты в Подмосковье, где пострадали девять человек, в том числе трое подростков, сообщает ГСУ СК России РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T11:48
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
происшествия
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), происшествия

СК начал проверку после ДТП в Подмосковье, где пострадали девять человек

11:48 01.07.2020
746
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Следователи начали проверку после ДТП на дороге Чехов – Кресты в Подмосковье, где пострадали девять человек, в том числе трое подростков, сообщает ГСУ СК России по Московской области.
Ранее в областном главке МВД РФ сообщали, что восемь человек пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с участием рейсового автобуса и автомобиля такси в Подмосковье на втором километре автодороги Чехов-Кресты. Подмосковная прокуратура начала проверку обстоятельств столкновения автобуса и такси.
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"1 июля 2020 года в Чеховском городском округе на втором километре дороги Чехов – Кресты произошло ДТП при участии автомашины такси и рейсовой маршрутки. В результате столкновения пострадали девять человек, трое из которых подростки. Следственным отделом по городу Чехову ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности", - говорится в сообщении.
В настоящее время следователи работают на месте происшествия, опрашиваются очевидцы.
"Проводится необходимый комплекс следственных мероприятий, направленных на установление виновника ДТП и всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - уточняется в сообщении.
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Проголосовали:7796
25 февраля, 09:31
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Следственный комитет России (СК РФ)Московская область (Подмосковье)Происшествия
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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