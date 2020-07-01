Наблюдатели выявили 153 случая нарушения процедур на голосовании

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Общественная палата связалась почти с 22,5 тысячами наблюдатели из регионов, зафиксировано 153 случая нарушения процедур при голосовании по поправкам к Конституции РФ, сообщила журналистам в среду секретарь ОП РФ Лидия Михеева.
"На данный момент ситуационный центр связался с 22 тысячами 457 наблюдателями в разных регионах, зафиксировано 153 случая нарушения процедур", - сказала Михеева.
На горячую линию ОП поступило более 220 обращений, все данные проверяются, сказала она.
Ранее Общественная палата разработала "Золотой стандарт" - учебно-методические материалы, подготовленные к общероссийскому голосованию по конституции, пошаговая инструкция, регламентирующая работу наблюдателя.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.