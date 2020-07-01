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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573730028.html
Наблюдатели выявили 153 случая нарушения процедур на голосовании
Общественная палата связалась почти с 22,5 тысячами наблюдатели из регионов, зафиксировано 153 случая нарушения процедур при голосовании по поправкам к... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T11:46
голосование по поправкам в конституцию
лидия михеева
конституция рф
владимир путин
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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лидия михеева, конституция рф, владимир путин, политика

Наблюдатели выявили 153 случая нарушения процедур на голосовании

11:46 01.07.2020
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© Sputnik / Мурад Оруджев / Перейти в фотобанкГолосование по внесению изменений в Конституцию РФ
Голосование по внесению изменений в Конституцию РФ
© Sputnik / Мурад Оруджев
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Голосование по внесению изменений в Конституцию РФ. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Общественная палата связалась почти с 22,5 тысячами наблюдатели из регионов, зафиксировано 153 случая нарушения процедур при голосовании по поправкам к Конституции РФ, сообщила журналистам в среду секретарь ОП РФ Лидия Михеева.
"На данный момент ситуационный центр связался с 22 тысячами 457 наблюдателями в разных регионах, зафиксировано 153 случая нарушения процедур", - сказала Михеева.
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11:41Голосование по поправкам в Конституцию
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На горячую линию ОП поступило более 220 обращений, все данные проверяются, сказала она.
Ранее Общественная палата разработала "Золотой стандарт" - учебно-методические материалы, подготовленные к общероссийскому голосованию по конституции, пошаговая инструкция, регламентирующая работу наблюдателя.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
Конституция Российской Федерации
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История Конституции Российской Федерации
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Голосование по поправкам в КонституциюЛидия МихееваКонституция РФВладимир ПутинПолитика
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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