Наблюдатели выявили 153 случая нарушения процедур на голосовании

"На данный момент ситуационный центр связался с 22 тысячами 457 наблюдателями в разных регионах, зафиксировано 153 случая нарушения процедур", - сказала Михеева.

В ОП выявили поддельные сайты по голосованию по Конституции

В ОП выявили поддельные сайты по голосованию по Конституции

На горячую линию ОП поступило более 220 обращений, все данные проверяются, сказала она.