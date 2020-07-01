Во Владимирской области число пациентов с коронавирусом выросло до 4408

ВОРОНЕЖ, 1 июл - РИА Новости. Количество летальных случаев среди пациентов с коронавирусной инфекцией во Количество летальных случаев среди пациентов с коронавирусной инфекцией во Владимирской области увеличилось до 65, общее число выздоровевших превысило 2,8 тысячи, сообщила администрация региона.

По данным на 8 июня, во Владимирской области умерли 30 пациентов с коронавирусной инфекцией. К 30 июня их число достигло 64.

"За период наблюдения в области отмечено 65 летальных случаев. Выздоровели в регионе 2837 пациентов с коронавирусом, в том числе за 30 июня – 113 человек", - говорится в сообщении.

За сутки с признаками острых респираторных вирусных инфекций за медицинской помощью обратились 304 человека, у всех - среднетяжёлые и тяжёлые формы, госпитализированы 104 пациента с признаками внебольничной пневмонии. Всего на стационарном лечении находятся 25 пациентов с ОРВИ и 711 – с пневмонией.

Всего в регионе зарегистрировано 4408 случаев COVID-19, в том числе 46 - за последние сутки.