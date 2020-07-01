Наблюдатели не выявили большого числа нарушений в день голосования

"В основном это касается нарушения прав избирателей, также есть часть, когда жалуются, что отсутствуют наблюдатели на избирательных участках. Спорные ситуации вызывают фото- и видеосъемка – возможность их проводить на участках, а также о том, что размещают агитацию – этот вопрос никак не урегулирован законом, поэтому мы не относим это к преступлению", - уточнил он.