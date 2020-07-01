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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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Наблюдатели не выявили большого числа нарушений в день голосования
Наблюдатели не фиксируют большого числа возможных нарушений в последний день голосования по конституции, однако обращают внимание на то, что граждане скорее... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T11:42
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
владимир путин
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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60
конституция рф, владимир путин, политика

Наблюдатели не выявили большого числа нарушений в день голосования

11:42 01.07.2020
79
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкГолосование по внесению поправок в Конституцию РФ
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ
МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Наблюдатели не фиксируют большого числа возможных нарушений в последний день голосования по конституции, однако обращают внимание на то, что граждане скорее пренебрегают санитарными мерами безопасности.
"Пока все спокойно, есть несколько обращений, что мы замечаем – это недопонимание по режиму повышенной готовности. И порой сотрудники полиции, находящиеся на участке, прям очень усердно, настоятельно просят померить температуру, надеть перчатки и маски на некоторых участках, в нескольких регионах", - рассказал РИА Новости сопредседатель движения "Россия выбирает" Александр Закускин.
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В свою очередь исполнительный директор корпуса наблюдателей "За чистые выборы" Алена Булгакова добавила, что всего в корпус поступило более 3,8 тысячи сообщений, из которых выявлены лишь одно возможное нарушение и семь фейков.
"Проблема касается порядка организации голосования, которая поддается корректировке, уже исправлено и скоро перейдет в разряд "проблема решена", - пояснила она.
Также директор мониторингово-экспертного центра "Группа-32" Роман Коломойцев рассказал, что на 10 часов утра по московскому времени в центр поступило 71 сообщение о возможных нарушениях.
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"В основном это касается нарушения прав избирателей, также есть часть, когда жалуются, что отсутствуют наблюдатели на избирательных участках. Спорные ситуации вызывают фото- и видеосъемка – возможность их проводить на участках, а также о том, что размещают агитацию – этот вопрос никак не урегулирован законом, поэтому мы не относим это к преступлению", - уточнил он.
В среду в РФ наступил последний день голосования по поправкам в конституцию.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
Конституция Российской Федерации
02:40
История Конституции Российской Федерации
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФВладимир ПутинПолитика
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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