Наблюдатели не выявили большого числа нарушений в день голосования

МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Наблюдатели не фиксируют большого числа возможных нарушений в последний день голосования по конституции, однако обращают внимание на то, что граждане скорее пренебрегают санитарными мерами безопасности.
"Пока все спокойно, есть несколько обращений, что мы замечаем – это недопонимание по режиму повышенной готовности. И порой сотрудники полиции, находящиеся на участке, прям очень усердно, настоятельно просят померить температуру, надеть перчатки и маски на некоторых участках, в нескольких регионах", - рассказал РИА Новости сопредседатель движения "Россия выбирает" Александр Закускин.
В свою очередь исполнительный директор корпуса наблюдателей "За чистые выборы" Алена Булгакова добавила, что всего в корпус поступило более 3,8 тысячи сообщений, из которых выявлены лишь одно возможное нарушение и семь фейков.
"Проблема касается порядка организации голосования, которая поддается корректировке, уже исправлено и скоро перейдет в разряд "проблема решена", - пояснила она.
Также директор мониторингово-экспертного центра "Группа-32" Роман Коломойцев рассказал, что на 10 часов утра по московскому времени в центр поступило 71 сообщение о возможных нарушениях.
"В основном это касается нарушения прав избирателей, также есть часть, когда жалуются, что отсутствуют наблюдатели на избирательных участках. Спорные ситуации вызывают фото- и видеосъемка – возможность их проводить на участках, а также о том, что размещают агитацию – этот вопрос никак не урегулирован законом, поэтому мы не относим это к преступлению", - уточнил он.
В среду в РФ наступил последний день голосования по поправкам в конституцию.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.