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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573729690.html
В ОП выявили поддельные сайты по голосованию по Конституции
В Общественной палате выявили поддельные сайты как по электронному голосованию по Конституции РФ, так и разъясняющие порядок голосования, сообщил журналистам в... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T11:41
голосование по поправкам в конституцию
александр малькевич
конституция рф
владимир путин
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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александр малькевич, конституция рф, владимир путин, политика

В ОП выявили поддельные сайты по голосованию по Конституции

11:41 01.07.2020
137
© РИА Новости / Валерий МельниковЦИК России
ЦИК России
© РИА Новости / Валерий Мельников
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. В Общественной палате выявили поддельные сайты как по электронному голосованию по Конституции РФ, так и разъясняющие порядок голосования, сообщил журналистам в среду руководитель группы ОП по наблюдению за электронным голосованием Александр Малькевич.
"Были выявлены поддельные сайты, посвященные голосованию (по Конституции - ред.), как для голосования, так и разъясняющие порядок голосования", - сказал Малькевич.
В качестве примера он привел сайт "'Конституция.голосование.РФ".
По словам Малькевича, гражданам сообщают, что "можно голосовать до 5 июля, с 16 лет".
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
Президент РФ Владимир Путин во время видеоконференции по случаю открытия в Дагестане, Воронежской и Пензенской областях медицинских центров Министерства обороны РФ
11:25
Путин принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Голосование по поправкам в КонституциюАлександр МалькевичКонституция РФВладимир ПутинПолитика
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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