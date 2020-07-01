В ОП выявили поддельные сайты по голосованию по Конституции

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. В Общественной палате выявили поддельные сайты как по электронному голосованию по Конституции РФ, так и разъясняющие порядок голосования, сообщил журналистам в среду руководитель группы ОП по наблюдению за электронным голосованием Александр Малькевич.
"Были выявлены поддельные сайты, посвященные голосованию (по Конституции - ред.), как для голосования, так и разъясняющие порядок голосования", - сказал Малькевич.
В качестве примера он привел сайт "'Конституция.голосование.РФ".
По словам Малькевича, гражданам сообщают, что "можно голосовать до 5 июля, с 16 лет".
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.