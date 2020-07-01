В Тульской области за сутки умерли четыре пациента с коронавирусом

COVID-19 в Тульской области за время пандемии подтвержден у 6762 человек, выздоровели 5645 пациентов. Всего в регионе умерли 111 пациентов с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.