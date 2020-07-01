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В Тульской области за сутки умерли четыре пациента с коронавирусом
Четыре пациента в возрасте от 42 лет до 91 года с подтвержденным коронавирусом умерли за сутки в Тульской области, общее число летальных случаев возросло до... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T11:37
распространение нового коронавируса
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здоровье - общество
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, тульская область

В Тульской области за сутки умерли четыре пациента с коронавирусом

11:37 01.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в госпитале COVID-19
Врачи в госпитале COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врачи в госпитале COVID-19. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 1 июл - РИА Новости. Четыре пациента в возрасте от 42 лет до 91 года с подтвержденным коронавирусом умерли за сутки в Тульской области, общее число летальных случаев возросло до 111, выздоровели свыше 5,6 тысячи, сообщает областное правительство.
За минувшие сутки в области зарегистрированы 76 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровел за сутки 151 человек.
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"Четыре пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались от пневмонии. Это жительницы Заокского района, Ефремова и Алексина в возрасте от 42 лет до 91 года", - говорится в сообщении.
COVID-19 в Тульской области за время пандемии подтвержден у 6762 человек, выздоровели 5645 пациентов. Всего в регионе умерли 111 пациентов с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.
Население Тульской области по данным на 2020 год составляет 1,466 миллиона человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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