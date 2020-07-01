В Тюменской области явка на голосование по поправкам достигла 64%

"В общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ, по данным на 12.00 1 июля, проголосовали 722 244 жителя Тюменской области, явка составила 64,02%. За все время голосования более 95,3 тысячи граждан изъявили желание проголосовать на дому, почти 90% уже воспользовались такой возможностью. Сегодня заявку на такой вид волеизъявления жители региона могут подать до 17.00 (15.00 мск)", - говорится в сообщении.