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Голосование по поправкам в Конституцию
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В Тюменской области явка на голосование по поправкам достигла 64%
Явка на голосование по поправкам к конституции на 12.00 местного времен (10.00 мск) в Тюменской области достигла 64%, сообщает избирком региона. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T11:36
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
владимир путин
тюменская область
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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конституция рф, владимир путин, тюменская область, политика

В Тюменской области явка на голосование по поправкам достигла 64%

11:36 01.07.2020
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© РИА Новости / Илья НаймушинИзбирательный участок
Избирательный участок
© РИА Новости / Илья Наймушин
Избирательный участок. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июл – РИА Новости. Явка на голосование по поправкам к конституции на 12.00 местного времен (10.00 мск) в Тюменской области достигла 64%, сообщает избирком региона.
"В общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ, по данным на 12.00 1 июля, проголосовали 722 244 жителя Тюменской области, явка составила 64,02%. За все время голосования более 95,3 тысячи граждан изъявили желание проголосовать на дому, почти 90% уже воспользовались такой возможностью. Сегодня заявку на такой вид волеизъявления жители региона могут подать до 17.00 (15.00 мск)", - говорится в сообщении.
Ранее избирком региона сообщал, что на 10.00 (8.00 мск) среды по поправкам к конституции проголосовали 59,99% избирателей. На участках области работают 286 камер видеонаблюдения, задействованы 114 комплексов для обработки бюллетеней.
Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. При этом было принято решение, что фактически граждане РФ могут голосовать в течение 7 дней: с 25 июня по 1 июля.
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