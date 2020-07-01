https://ria.ru/20200701/1573729374.html
Мосгоризбирком: нарушений в процессе голосования в среду пока не выявлено
Нарушений в основной день голосования по поправкам в Конституцию РФ пока не выявлено, все участковые избирательные комиссии работают в установленном порядке,... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T11:35
2020-07-01T11:35
голосование по поправкам в конституцию
дмитрий реут
мосгоризбирком
конституция рф
владимир путин
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573726667_0:74:3378:1974_1400x0_80_0_0_d84a69fc3a8874c9921448fd3ca0cce6.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий реут , мосгоризбирком, конституция рф, владимир путин, политика