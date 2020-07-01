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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573729374.html
Мосгоризбирком: нарушений в процессе голосования в среду пока не выявлено
Нарушений в основной день голосования по поправкам в Конституцию РФ пока не выявлено, все участковые избирательные комиссии работают в установленном порядке,... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T11:35
голосование по поправкам в конституцию
дмитрий реут
мосгоризбирком
конституция рф
владимир путин
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573726667_0:74:3378:1974_1400x0_80_0_0_d84a69fc3a8874c9921448fd3ca0cce6.jpg
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РИА Новости
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дмитрий реут , мосгоризбирком, конституция рф, владимир путин, политика

Мосгоризбирком: нарушений в процессе голосования в среду пока не выявлено

11:35 01.07.2020
85
© РИА Новости / Виталий АньковСотрудники полиции дежурят во время голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию России на избирательном участке
Сотрудники полиции дежурят во время голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию России на избирательном участке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Сотрудники полиции дежурят во время голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию России на избирательном участке . Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Нарушений в основной день голосования по поправкам в Конституцию РФ пока не выявлено, все участковые избирательные комиссии работают в установленном порядке, сообщил РИА Новости заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
"Нарушений в нашей работе, в работе УИК не выявлено, все работают в установленном порядке", - сказал Реут.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
Президент РФ Владимир Путин во время видеоконференции по случаю открытия в Дагестане, Воронежской и Пензенской областях медицинских центров Министерства обороны РФ
11:25
Путин принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Голосование по поправкам в КонституциюДмитрий РеутМосгоризбиркомКонституция РФВладимир ПутинПолитика
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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