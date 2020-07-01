В Нальчике площадь пожара в магазине выросла до тысячи "квадратов"

НАЛЬЧИК, 1 июл – РИА Новости. Площадь пожара в магазине в Нальчике увеличилась до 1 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.

Ранее сообщалось, что в 10.21 мск в среду на улице Кирова в Нальчике загорелся магазин на площади 200 квадратных метров, пострадавших нет. К тушению пожара привлечены 40 человек и восемь единиц техники.