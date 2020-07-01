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В Нальчике площадь пожара в магазине выросла до тысячи "квадратов"
Площадь пожара в магазине в Нальчике увеличилась до 1 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T11:33
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
нальчик
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
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РИА Новости
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60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нальчик, происшествия

В Нальчике площадь пожара в магазине выросла до тысячи "квадратов"

11:33 01.07.2020
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ
© РИА Новости
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Сотрудник МЧС РФ . Архивное фото
НАЛЬЧИК, 1 июл – РИА Новости. Площадь пожара в магазине в Нальчике увеличилась до 1 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.
Ранее сообщалось, что в 10.21 мск в среду на улице Кирова в Нальчике загорелся магазин на площади 200 квадратных метров, пострадавших нет. К тушению пожара привлечены 40 человек и восемь единиц техники.
"Площадь пожара увеличилась до 1 тысячи квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)НальчикПроисшествия
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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