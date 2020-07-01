Турчак призвал россиян не оставить свой голос "под подушкой"

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Секретарь генсовета " Секретарь генсовета " Единой России ", вице-спикер Совфеда Андрей Турчак сообщил, что принял участие в голосовании по поправкам к конституции, и призвал граждан РФ проголосовать, не оставив свой голос "на даче".

"Для меня сегодняшнее голосование - исторический момент. Дело в том, что в 1993 году в силу возраста я не мог принимать участие в голосовании (по принятию конституции 1993 года - ред.). Сегодня я наконец реализовал свое право, принял участие в голосовании", - сказал Турчак журналистам.

Он также обратился к своему поколению, поколению 80-х и 90-х, призывая его проголосовать.

"Не оставьте свой голос "под подушкой", не оставьте свой голос на даче, придите и проголосуйте. Потому что только вы можете определить, какой будет наша страна, как она будет развиваться. И сегодня могу сказать, что голос каждого из вас очень важен", - заключил Турчак.