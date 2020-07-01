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Турчак призвал россиян не оставить свой голос "под подушкой"
Секретарь генсовета "Единой России", вице-спикер Совфеда Андрей Турчак сообщил, что принял участие в голосовании по поправкам к конституции, и призвал граждан... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T11:32
2020-07-01T11:32
голосование по поправкам в конституцию
россия
конституция рф
единая россия
андрей турчак
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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россия, конституция рф, единая россия, андрей турчак, политика
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости.
Секретарь генсовета "Единой России
", вице-спикер Совфеда Андрей Турчак
сообщил, что принял участие в голосовании по поправкам к конституции, и призвал граждан РФ проголосовать, не оставив свой голос "на даче".
"Для меня сегодняшнее голосование - исторический момент. Дело в том, что в 1993 году в силу возраста я не мог принимать участие в голосовании (по принятию конституции 1993 года - ред.). Сегодня я наконец реализовал свое право, принял участие в голосовании", - сказал Турчак журналистам.
Он также обратился к своему поколению, поколению 80-х и 90-х, призывая его проголосовать.
"Не оставьте свой голос "под подушкой", не оставьте свой голос на даче, придите и проголосуйте. Потому что только вы можете определить, какой будет наша страна, как она будет развиваться. И сегодня могу сказать, что голос каждого из вас очень важен", - заключил Турчак.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин
объявил, что голосование пройдет 1 июля. При этом было принято решение, что фактически граждане РФ могут голосовать в течение 7 дней: с 25 июня по 1 июля.