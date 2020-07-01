https://ria.ru/20200701/1573729243.html
Талызина назвала Проскурина блестящим артистом
Виктор Проскурин был одним из лучших российских актеров. Об этом рассказала телеканалу "Звезда" актриса Академического театра имени Моссовета Валентина... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T11:32
2020-07-01T11:32
культура
умер виктор проскурин
виктор проскурин
валентина талызина
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https://ria.ru/20200701/1573727061.html
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
умер виктор проскурин, виктор проскурин, валентина талызина