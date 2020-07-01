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Талызина назвала Проскурина блестящим артистом
Виктор Проскурин был одним из лучших российских актеров. Об этом рассказала телеканалу "Звезда" актриса Академического театра имени Моссовета Валентина... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T11:32
культура
умер виктор проскурин
виктор проскурин
валентина талызина
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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умер виктор проскурин, виктор проскурин, валентина талызина

Талызина назвала Проскурина блестящим артистом

11:32 01.07.2020
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© РИА Новости / Евгения НовоженинаАктриса Валентина Талызина
Актриса Валентина Талызина
© РИА Новости / Евгения Новоженина
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Виктор Проскурин был одним из лучших российских актеров. Об этом рассказала телеканалу "Звезда" актриса Академического театра имени Моссовета Валентина Талызина.

"Комедийный, независимый. Блестящий артист. Очень жалко. Он был одним из самых лучших актеров России", заявила она.

По словам Талызиной, жизнь у Проскурина была нелегкой, однако он выдерживал все невзгоды, в том числе болезни и безработицу.
Актер умер 30 июня в возрасте 68 лет. Причины его смерти не раскрываются.
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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