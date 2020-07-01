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В Гонконге более 30 человек задержали из-за закона о нацбезопасности
Полиция Гонконга в среду задержала более 30 человек по подозрению в нарушении закона о национальной безопасности, незаконных собраниях и оказании препятствий... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T11:30
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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353
60
гонконг, китай, в мире

В Гонконге более 30 человек задержали из-за закона о нацбезопасности

11:30 01.07.2020
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© AP Photo / Vincent YuПротесты в Гонконге
Протесты в Гонконге
© AP Photo / Vincent Yu
Протесты в Гонконге . Архивное фото
ПЕКИН, 1 июл - РИА Новости. Полиция Гонконга в среду задержала более 30 человек по подозрению в нарушении закона о национальной безопасности, незаконных собраниях и оказании препятствий сотрудникам правоохранительных органов при исполнении, говорится в заявлении полиции.
Сообщается, что задержания прошли в районе Козуэй-Бэй, где в 23-ю годовщину передачи Гонконга под юрисдикцию Китая собрались несколько групп, нарушая общественный порядок. Несмотря на призывы полиции немедленно разойтись и прекратить незаконные действия, многие отказались выполнить требования правоохранителей.
Вид с набережной на Гонконг
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В КНР назвали закон о нацбезопасности Гонконга "специальным подарком"
Ранее во вторник полиция специального административного района задержала первого человека по подозрению в нарушении закона, который только накануне вступил в силу, им оказался мужчина с флагом, призывающим к независимости Гонконга.
Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей 30 июня одобрил закон, он вступил в силу в этот же день. В законе обозначены правила касательно предотвращения, пресечения и наказания совершаемых в Гонконге четырех видов преступлений, включая сепаратистскую деятельность, попытки подрыва государственной власти, террористическую деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами, находящимися за границей, с целью поставить под угрозу национальную безопасность.
Люди с флагами празднуют принятие парламентом Китая закона о национальной безопасности Гонконга. 30 июня 2020
Вчера, 14:43
Эксперт прокомментировал закон о национальной безопасности Гонконга
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