В Гонконге более 30 человек задержали из-за закона о нацбезопасности

Ранее во вторник полиция специального административного района задержала первого человека по подозрению в нарушении закона, который только накануне вступил в силу, им оказался мужчина с флагом, призывающим к независимости Гонконга.

Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей 30 июня одобрил закон, он вступил в силу в этот же день. В законе обозначены правила касательно предотвращения, пресечения и наказания совершаемых в Гонконге четырех видов преступлений, включая сепаратистскую деятельность, попытки подрыва государственной власти, террористическую деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами, находящимися за границей, с целью поставить под угрозу национальную безопасность.