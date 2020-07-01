https://ria.ru/20200701/1573729205.html
В Гонконге более 30 человек задержали из-за закона о нацбезопасности
Полиция Гонконга в среду задержала более 30 человек по подозрению в нарушении закона о национальной безопасности, незаконных собраниях и оказании препятствий... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T11:30
2020-07-01T11:30
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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гонконг, китай, в мире
ПЕКИН, 1 июл - РИА Новости.
Полиция Гонконга
в среду задержала более 30 человек по подозрению в нарушении закона о национальной безопасности, незаконных собраниях и оказании препятствий сотрудникам правоохранительных органов при исполнении, говорится в заявлении полиции.
Сообщается, что задержания прошли в районе Козуэй-Бэй, где в 23-ю годовщину передачи Гонконга под юрисдикцию Китая
собрались несколько групп, нарушая общественный порядок. Несмотря на призывы полиции немедленно разойтись и прекратить незаконные действия, многие отказались выполнить требования правоохранителей.
Ранее во вторник полиция специального административного района задержала первого человека по подозрению в нарушении закона, который только накануне вступил в силу, им оказался мужчина с флагом, призывающим к независимости Гонконга.
Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей 30 июня одобрил закон, он вступил в силу в этот же день. В законе обозначены правила касательно предотвращения, пресечения и наказания совершаемых в Гонконге четырех видов преступлений, включая сепаратистскую деятельность, попытки подрыва государственной власти, террористическую деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами, находящимися за границей, с целью поставить под угрозу национальную безопасность.