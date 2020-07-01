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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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ЦИК будет отображать данные о результатах голосования практически онлайн
Принято решение отображать информацию о результатах голосования по поправкам в конституцию практически в режиме онлайн в информцентре ЦИК с момента ее... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T11:27
голосование по поправкам в конституцию
дальний восток
николай булаев
конституция рф
цик рф
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573727571_0:137:3397:2048_1400x0_80_0_0_94eebbba72e71ae9c833a7b41cd6689d.jpg
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РИА Новости
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дальний восток, николай булаев, конституция рф, цик рф, политика

ЦИК будет отображать данные о результатах голосования практически онлайн

11:27 01.07.2020
542
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкИнформационное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
Информационное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Информационное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Принято решение отображать информацию о результатах голосования по поправкам в конституцию практически в режиме онлайн в информцентре ЦИК с момента ее поступления, начиная с Дальнего Востока, заявил заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев.
"Председателем ЦИК принято решение, что отображать информацию о результатах голосования мы будем практически в режиме онлайн с момента поступления ее, начиная с Дальнего Востока", - сказал Булаев в информцентре ЦИК.
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Голосование по поправкам в КонституциюДальний ВостокНиколай БулаевКонституция РФЦИК РФПолитика
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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