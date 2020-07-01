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В Свердловской области умерли шесть пациентов с COVID-19
Еще шесть пациентов с коронавирусом скончались в Свердловской области, всего умер 101 человек, сообщает оперативный штаб региона по профилактике COVID-19. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T11:53
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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свердловская область, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, верхний тагил, кировград, общество

В Свердловской области умерли шесть пациентов с COVID-19

11:25 01.07.2020 (обновлено: 11:53 01.07.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик у машины скорой помощи
Медик у машины скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медик у машины скорой помощи. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июл – РИА Новости. Еще шесть пациентов с коронавирусом скончались в Свердловской области, всего умер 101 человек, сообщает оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
"Зарегистрировано шесть случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 101", - говорится в сообщении.
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Всего за сутки в регионе зарегистрировано 256 новых случаев COVID-19. Диагноз был лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга, Алапаевского, Арамильского, Артемовского, Асбестовского городских округов, Белоярского, Березовского, Богдановича, Верхнего Дуброво, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхотурья, ЗАТО Свободный, Краснотурьинска, Красноуральска, Нижнего Тагила, Первоуральска, Ревды, Горноуральского городского округа, Кушвы, Ирбита и Ирбитского района, Камышлова, Кировграда, Невьянска, Нижнесергинского района, Новолялинского, Полевского городских округов, Слободо-Туринского района, Шалинского городского округа.
Всего в регионе зарегистрировано 13048 случаев коронавирусной инфекции, уточняет штаб.
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Состояние 146 госпитализированных оценивается как тяжелое, 114 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 54 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 609. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.
За сутки выписаны 155 человек. Всего вылечились 7614 пациентов, отмечает штаб.
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Распространение нового коронавирусаСвердловская областьКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Верхний ТагилКировградОбщество
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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