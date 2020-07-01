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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573728865.html
Средняя явка по России на голосовании составила 56,28% на 11.00
Средняя явка по России на голосовании по поправкам в конституцию на 11.00 по московскому времени составила 56,28%, свидетельствуют данные информационного табло... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T11:23
голосование по поправкам в конституцию
россия
конституция рф
политика
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
россия, конституция рф, политика

Средняя явка по России на голосовании составила 56,28% на 11.00

11:23 01.07.2020
152
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкИнформационное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
Информационное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Информационное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Средняя явка по России на голосовании по поправкам в конституцию на 11.00 по московскому времени составила 56,28%, свидетельствуют данные информационного табло в информцентре ЦИК.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
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Россия голосует за свое будущее
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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