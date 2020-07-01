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Более 120 пациентов московского центра "Вороновское" лечатся от COVID-19
В московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" лечатся от новой коронавирусной инфекции 127 человек, сообщил главврач центра Сергей... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T11:23
распространение нового коронавируса
сергей переходов (врач)
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сергей переходов (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество

Более 120 пациентов московского центра "Вороновское" лечатся от COVID-19

11:23 01.07.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевМосковский клинический центр инфекционных болезней "Вороновское"
Московский клинический центр инфекционных болезней Вороновское
© РИА Новости / Илья Питалев
Московский клинический центр инфекционных болезней "Вороновское". Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. В московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" лечатся от новой коронавирусной инфекции 127 человек, сообщил главврач центра Сергей Переходов.

"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 1 июля состоит на лечении 127 пациентов. Из них: с диагнозом пневмония – 125, подтверждённых с COVID – 127, с кислородной поддержкой – 91, на ИВЛ – четыре", - написал он в Facebook.

Главврач подчеркнул, что за сутки поступили восемь человек, выписаны 19 пациентов.
"Вчера умерли мужчина в возрасте 85 лет и женщина в возрасте 77 лет с положительным COVID" , - добавил Переходов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаСергей Переходов (врач)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Общество
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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