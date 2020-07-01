Более 120 пациентов московского центра "Вороновское" лечатся от COVID-19

"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 1 июля состоит на лечении 127 пациентов. Из них: с диагнозом пневмония – 125, подтверждённых с COVID – 127, с кислородной поддержкой – 91, на ИВЛ – четыре", - написал он в Facebook.