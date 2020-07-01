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Распространение нового коронавируса
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В Армении число случаев коронавируса превысило 26 тысяч
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 523 и достигло 26 065, еще 10 человек скончались, сообщается в среду на... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T11:18
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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353
60
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коронавирус covid-19, армения, в мире

В Армении число случаев коронавируса превысило 26 тысяч

11:18 01.07.2020
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкМедицинский работник входит в здание медицинского центра в Ереване
Медицинский работник входит в здание медицинского центра в Ереване
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Медицинский работник входит в здание медицинского центра в Ереване. Архивное фото
ЕРЕВАН, 1 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 523 и достигло 26 065, еще 10 человек скончались, сообщается в среду на сайте национального центра по контролю и профилактике заболеваний.
Во вторник власти республики сообщали о 25 542 подтвержденных случаях коронавирусной инфекции и 443 летальных исходах. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июля.
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"В Армении подтверждены 26 065 случаев коронавируса. Вылечились 14 563 пациента. Скончались 453 человека", - уточнили в центре. Отмечается, что на лечении находятся 10,9 тысячи пациентов, проведены 113 665 тестов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,1 миллиона случаев заражения, свыше 503 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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