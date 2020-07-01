Россияне с 1 июля начнут получать выплату в десять тысяч рублей на детей

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Граждане России с 1 июля смогут получить по десять тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет.
Эту выплату семьям, которые получали пособия на детей в июне, переведут автоматически. Подавать для этого повторные заявления не нужно.
Ранее президент Владимир Путин отмечал, что такой же автоматический механизм выплаты будет реализован для семей, в которых растут дети до трех лет.
"А те, кто по каким-то причинам еще не обращался за поддержкой, могут это сделать просто и удобно — дистанционно или через отделение Пенсионного фонда, и получить выплату без задержек, как и все — в июле", — уточнил он.
Выплаты
О новой мере поддержки президент объявил во время последнего обращения к россиянам 23 июня.
В Минтруде, в свою очередь, отметили, что на это выделят более 274 миллиардов рублей.
"Всего в нашей стране свыше 27 миллионов детей в возрасте до 16 лет. На финансирование выплат на детей этого возраста будет направлено более 274 миллиардов рублей", — заявили в ведомстве.
Единовременная выплата не учитывается в составе доходов семей при предоставлении им иных мер социальной поддержки. Кроме того, граждане, которые не получили выплаты, могут обратиться в Пенсионный фонд России за ее назначением до 1 октября этого года.
Также президент отметил, что семьи, где оба родителя потеряли работу, продолжат получать по три тысячи рублей на ребенка и повышенное пособие по безработице и в июле, и в августе.
На что могут рассчитывать родители
Для поддержки семей в условиях пандемии коронавирусной инфекции ранее были установлены ежемесячная материальная помощь и выплату в десять тысяч.
Так, единовременную выплату в размере десяти тысяч рублей можно получить на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет, имеющего российское гражданство.
Кроме того, на портале госуслуг можно оформить ежемесячную выплату в размере пяти тысяч рублей на детей до трех лет. На нее могут рассчитывать семьи, которые имеют право на материнский капитал. Если в семье несколько детей в возрасте до трех лет, то выплаты назначаются на каждого ребенка.