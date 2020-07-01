Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200701/1573728615.html
Россияне с 1 июля начнут получать выплату в десять тысяч рублей на детей
Граждане России с 1 июля смогут получить по десять тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T11:18
пенсионный фонд рф
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1c/1573596787_262:467:3072:2048_1400x0_80_0_0_23f36c50424a41630045768b19d10b6f.jpg
https://ria.ru/20200701/1573644892.html
https://ria.ru/20200630/1573691085.html
2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1c/1573596787_262:467:3072:2048_1400x0_80_0_0_23f36c50424a41630045768b19d10b6f.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1c/1573596787_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_012a72fca5064fbf698870896e20447a.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/1c/1573596787_1179:466:2761:2048_1400x0_80_0_0_473eddf602e5347ab57c9b49b4c1f66e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пенсионный фонд рф, владимир путин, общество

Россияне с 1 июля начнут получать выплату в десять тысяч рублей на детей

11:18 01.07.2020
6165
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкОтдыхающие в парке Дружбы в Москве
Отдыхающие в парке Дружбы в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Граждане России с 1 июля смогут получить по десять тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет.
Эту выплату семьям, которые получали пособия на детей в июне, переведут автоматически. Подавать для этого повторные заявления не нужно.
Рублевые купюры разного достоинства
08:00
Выплаты на детей, пенсии, ЖКХ, кредиты: что изменится с 1 июля
Ранее президент Владимир Путин отмечал, что такой же автоматический механизм выплаты будет реализован для семей, в которых растут дети до трех лет.
"А те, кто по каким-то причинам еще не обращался за поддержкой, могут это сделать просто и удобно — дистанционно или через отделение Пенсионного фонда, и получить выплату без задержек, как и все — в июле", — уточнил он.

Выплаты

О новой мере поддержки президент объявил во время последнего обращения к россиянам 23 июня.
В Минтруде, в свою очередь, отметили, что на это выделят более 274 миллиардов рублей.

"Всего в нашей стране свыше 27 миллионов детей в возрасте до 16 лет. На финансирование выплат на детей этого возраста будет направлено более 274 миллиардов рублей", — заявили в ведомстве.

Единовременная выплата не учитывается в составе доходов семей при предоставлении им иных мер социальной поддержки. Кроме того, граждане, которые не получили выплаты, могут обратиться в Пенсионный фонд России за ее назначением до 1 октября этого года.
Также президент отметил, что семьи, где оба родителя потеряли работу, продолжат получать по три тысячи рублей на ребенка и повышенное пособие по безработице и в июле, и в августе.

На что могут рассчитывать родители

Для поддержки семей в условиях пандемии коронавирусной инфекции ранее были установлены ежемесячная материальная помощь и выплату в десять тысяч.
Так, единовременную выплату в размере десяти тысяч рублей можно получить на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет, имеющего российское гражданство.
Кроме того, на портале госуслуг можно оформить ежемесячную выплату в размере пяти тысяч рублей на детей до трех лет. На нее могут рассчитывать семьи, которые имеют право на материнский капитал. Если в семье несколько детей в возрасте до трех лет, то выплаты назначаются на каждого ребенка.
Табличка на здании Пенсионного фонда Российской Федерации
Вчера, 16:03
ПФР продлил упрощенный порядок оформления пенсий и социальных выплат
570091
Обсудить 2
Пенсионный фонд РФВладимир ПутинОбщество
Рекомендуем
Актер Виктор Проскурин
Названа причина смерти Виктора Проскурина
Врачи скорой помощи везут пациента в приемное отделение городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
Оперштаб назвал регионы с наименьшим темпом прироста коронавируса
Руки в наручниках
На Сахалине осудили уроженца Узбекистана за финансирование терроризма
Флаги Евросоюза и Германии в Берлине
Эксперт рассказал об ожиданиях от председательства Германии в Совете ЕС
Мужчина голосует по внесению поправок в Конституцию РФ
ЦИК: средняя явка на голосовании по Конституции составила 55,22%
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
Эксперт рассказал, с кого должны начать вакцинацию от COVID-19
Скриншот фильма Кэндимен
Опубликовали новый тизер хоррора "Кэндимен"
Русский губернатор Аляски А.А.Баранов
Эксперты объяснили призывы к сносу памятника Баранову на Аляске
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом
"Росатом" заказал испытания двигателей нового поколения для космоса
Информационно-указательный знак Парковка (парковочное место) и знак дополнительной информации Инвалиды
В России уточняется право инвалидов III группы на бесплатную парковку
Туристы в фуникулере канатной дороги на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи
В России для туристов открываются 67 регионов
Обнаружение на территории Храма Святых Царственных Страстотерпцев костных останков неустановленного человека в Ленинградской области
При строительстве храма в Ленинградской области нашли связанный труп
Актер Виктор Проскурин
Умер актер Виктор Проскурин
Оплата услуг ЖКХ
С 1 июля в России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ
Узбекистан
В Узбекистане число случаев COVID-19 превысило 8,6 тысячи
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:07Около 70% избирателей Белгородской области проголосовали по поправкам
14:07Средняя явка по России на голосовании составила 59,60% на 14.00
14:06ЦИК узнал о подготовке провокаций на голосовании по поправкам
14:05В Коми разрешили работу торговых центров
14:04В Таджикистане более 5,2 тысячи избирателей проголосовали по поправкам
14:04Шредер призвал бороться с санкциями США против "Северного потока — 2"
14:02Около 52% севастопольцев проголосовали по поправкам
14:00В ГД изучат противоречивую публикацию "Медузы" о Ржевском мемориале
13:59Заседание рабочей группы по поправкам пройдет в пятницу в режиме онлайн
13:57Глава Минкомсвязи выступил за открытие в России офиса Telegram
13:57В Приамурье явка на голосовании по поправкам приблизилась к 56%
13:56В Крыму явка на голосовании по поправкам превысила 72%
13:55В психинтернате в Калмыкии выявили резкую вспышку коронавируса
13:54Эксперт рассказала о вероятности заражения COVID-19 летом
13:53Почти 75% избирателей КБР проголосовали по поправкам к Конституции
13:53Руденя: голосование по конституции - исторический момент
13:51В Хакасии явка на голосовании по поправкам к Конституции превысила 43%
13:51В Калмыкии явка избирателей на голосовании по поправкам составила 62%
13:49В Киргизии за полдня около трех тысяч человек проголосовали по поправкам
13:48В КЧР явка на голосовании по поправкам составила 75,54%
Лента новостейМолния