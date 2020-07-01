Россияне с 1 июля начнут получать выплату в десять тысяч рублей на детей

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Граждане России с 1 июля смогут получить по десять тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет.

Эту выплату семьям, которые получали пособия на детей в июне, переведут автоматически. Подавать для этого повторные заявления не нужно.

Ранее президент Владимир Путин отмечал, что такой же автоматический механизм выплаты будет реализован для семей, в которых растут дети до трех лет.

"А те, кто по каким-то причинам еще не обращался за поддержкой, могут это сделать просто и удобно — дистанционно или через отделение Пенсионного фонда, и получить выплату без задержек, как и все — в июле", — уточнил он.

Выплаты

О новой мере поддержки президент объявил во время последнего обращения к россиянам 23 июня.

В Минтруде, в свою очередь, отметили, что на это выделят более 274 миллиардов рублей.

"Всего в нашей стране свыше 27 миллионов детей в возрасте до 16 лет. На финансирование выплат на детей этого возраста будет направлено более 274 миллиардов рублей", — заявили в ведомстве.

Единовременная выплата не учитывается в составе доходов семей при предоставлении им иных мер социальной поддержки. Кроме того, граждане, которые не получили выплаты, могут обратиться в Пенсионный фонд России за ее назначением до 1 октября этого года.

Также президент отметил, что семьи, где оба родителя потеряли работу, продолжат получать по три тысячи рублей на ребенка и повышенное пособие по безработице и в июле, и в августе.

На что могут рассчитывать родители

Для поддержки семей в условиях пандемии коронавирусной инфекции ранее были установлены ежемесячная материальная помощь и выплату в десять тысяч.

Так, единовременную выплату в размере десяти тысяч рублей можно получить на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет, имеющего российское гражданство.