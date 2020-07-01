Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200701/1573728585.html
В Нальчике загорелся магазин
Четыре десятка пожарных тушат пожар в магазине в Нальчике, площадь которого составляет 200 квадратных метров, пострадавших нет, сообщает ГУ МЧС РФ по... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T11:17
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
нальчик
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155286/34/1552863429_0:0:3071:1727_1400x0_80_0_0_9f9f3242a5b3133371485f0c070ceacd.jpg
нальчик
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/155286/34/1552863429_0:0:3071:1727_1400x0_80_0_0_9f9f3242a5b3133371485f0c070ceacd.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155286/34/1552863429_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_c942aa0ad48460cef56a674e6e8336b7.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155286/34/1552863429_120:0:2168:2048_1400x0_80_0_0_0794cce9a70efd43abdd0945da9f6fa3.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нальчик, происшествия

В Нальчике загорелся магазин

11:17 01.07.2020
293
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 1 июл - РИА Новости. Четыре десятка пожарных тушат пожар в магазине в Нальчике, площадь которого составляет 200 квадратных метров, пострадавших нет, сообщает ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.
"В 10.21 мск в среду поступило сообщение, что на улице Кирова в Нальчике горит магазин "Райан" на площади 200 квадратных метров, пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что к тушению пожара привлечены 40 человек и восемь единиц техники.
011000
Обсудить 0
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)НальчикПроисшествия
Рекомендуем
Сотрудник МЧС РФ
В Нальчике площадь пожара в магазине выросла до тысячи "квадратов"
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
В МЧС уточнили данные о пожаре в Нальчике
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара
На Чукотке потушили природный пожар
Женщина голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ
В Сахалинской области явка на голосовании по поправкам составила 65,09%
Работник пожарной охраны
В Нальчике локализовали пожар на складе
Медицинский работник входит в здание медицинского центра в Ереване
В Армении число случаев коронавируса превысило 26 тысяч
Избирательный участок
В ЦИК назвали число претензий к участковым комиссиям
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ
Камчатка и Чукотка завершили голосование по поправкам в Конституцию
Водитель машины скорой помощи
В КБР число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 54
Игрушка в палате детской больницы
В Нижнем Новгороде трое детей попали в больницу после ДТП с грузовиком
Алкоголь за рулем
Глава ГИБДД рассказал о статистике "пьяных" ДТП в России
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Токаев поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом
Женщина голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке №1920 в Санкт-Петербурге
В Петербурге явка на голосовании по поправкам достигла 60%
Московский клинический центр инфекционных болезней Вороновское
Более 120 пациентов московского центра "Вороновское" лечатся от COVID-19
Медик у машины скорой помощи
В Свердловской области умерли шесть пациентов с COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:07Около 70% избирателей Белгородской области проголосовали по поправкам
14:07Средняя явка по России на голосовании составила 59,60% на 14.00
14:06ЦИК узнал о подготовке провокаций на голосовании по поправкам
14:05В Коми разрешили работу торговых центров
14:04В Таджикистане более 5,2 тысячи избирателей проголосовали по поправкам
14:04Шредер призвал бороться с санкциями США против "Северного потока — 2"
14:02Около 52% севастопольцев проголосовали по поправкам
14:00В ГД изучат противоречивую публикацию "Медузы" о Ржевском мемориале
13:59Заседание рабочей группы по поправкам пройдет в пятницу в режиме онлайн
13:57Глава Минкомсвязи выступил за открытие в России офиса Telegram
13:57В Приамурье явка на голосовании по поправкам приблизилась к 56%
13:56В Крыму явка на голосовании по поправкам превысила 72%
13:55В психинтернате в Калмыкии выявили резкую вспышку коронавируса
13:54Эксперт рассказала о вероятности заражения COVID-19 летом
13:53Почти 75% избирателей КБР проголосовали по поправкам к Конституции
13:53Руденя: голосование по конституции - исторический момент
13:51В Хакасии явка на голосовании по поправкам к Конституции превысила 43%
13:51В Калмыкии явка избирателей на голосовании по поправкам составила 62%
13:49В Киргизии за полдня около трех тысяч человек проголосовали по поправкам
13:48В КЧР явка на голосовании по поправкам составила 75,54%
Лента новостейМолния