В Сахалинской области явка на голосовании по поправкам составила 65,09%

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 июл – РИА Новости. Явка избирателей на голосовании по поправкам в Конституцию РФ на Сахалине и Курилах на 18.00 местного времени (10.00 мск) составила 65,09%, сообщили РИА Новости в региональном избиркоме.
"На 18.00 (10.00 мск) на Сахалине и Курилах по поправкам в Конституцию Российской Федерации проголосовало 245 362 человека, что составляет 65,09% от числа участников голосования", - рассказала собеседница агентства.
В настоящее время на островах открыты 309 постоянных и 8 временных участков, экипажи 132 находящихся в плавании судов проголосовали досрочно.
На выборах президента РФ в 2018 году на это время свой выбор в Сахалинской области сделали 56,61% избирателей.
На территории Сахалинской области зарегистрировано около 375 тысяч избирателей. С учетом участников голосования, подавших заявление о голосовании по месту нахождения, число участников голосования, включенных в списки, составляет чуть более 378 тысяч.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.