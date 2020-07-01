В Сахалинской области явка на голосовании по поправкам составила 65,09%

Женщина голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ. Архивное фото

Женщина голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 июл – РИА Новости. Явка избирателей на голосовании по поправкам в Конституцию РФ на Сахалине и Курилах на 18.00 местного времени (10.00 мск) составила 65,09%, сообщили РИА Новости в региональном избиркоме.

"На 18.00 (10.00 мск) на Сахалине и Курилах по поправкам в Конституцию Российской Федерации проголосовало 245 362 человека, что составляет 65,09% от числа участников голосования", - рассказала собеседница агентства.

В настоящее время на островах открыты 309 постоянных и 8 временных участков, экипажи 132 находящихся в плавании судов проголосовали досрочно.

На выборах президента РФ в 2018 году на это время свой выбор в Сахалинской области сделали 56,61% избирателей.

На территории Сахалинской области зарегистрировано около 375 тысяч избирателей. С учетом участников голосования, подавших заявление о голосовании по месту нахождения, число участников голосования, включенных в списки, составляет чуть более 378 тысяч.