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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573728500.html
В Сахалинской области явка на голосовании по поправкам составила 65,09%
Явка избирателей на голосовании по поправкам в Конституцию РФ на Сахалине и Курилах на 18.00 местного времени (10.00 мск) составила 65,09%, сообщили РИА Новости РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T11:16
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
владимир путин
сахалинская область
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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конституция рф, владимир путин, сахалинская область, политика

В Сахалинской области явка на голосовании по поправкам составила 65,09%

11:16 01.07.2020
107
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЖенщина голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ
Женщина голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Женщина голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 июл – РИА Новости. Явка избирателей на голосовании по поправкам в Конституцию РФ на Сахалине и Курилах на 18.00 местного времени (10.00 мск) составила 65,09%, сообщили РИА Новости в региональном избиркоме.
"На 18.00 (10.00 мск) на Сахалине и Курилах по поправкам в Конституцию Российской Федерации проголосовало 245 362 человека, что составляет 65,09% от числа участников голосования", - рассказала собеседница агентства.
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ
11:03Голосование по поправкам в Конституцию
ОП не зафиксировала серьезных нарушений при голосовании по Конституции
В настоящее время на островах открыты 309 постоянных и 8 временных участков, экипажи 132 находящихся в плавании судов проголосовали досрочно.
На выборах президента РФ в 2018 году на это время свой выбор в Сахалинской области сделали 56,61% избирателей.
На территории Сахалинской области зарегистрировано около 375 тысяч избирателей. С учетом участников голосования, подавших заявление о голосовании по месту нахождения, число участников голосования, включенных в списки, составляет чуть более 378 тысяч.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
Конституция Российской Федерации
02:40
История Конституции Российской Федерации
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>

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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФВладимир ПутинСахалинская областьПолитика
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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