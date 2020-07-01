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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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Камчатка и Чукотка завершили голосование по поправкам в Конституцию
Участки для голосования по поправкам в конституцию вечером 1 июля закрылись на Чукотке и Камчатке. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T11:14
голосование по поправкам в конституцию
чукотка
конституция рф
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политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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чукотка, конституция рф, владимир путин, анадырь, политика

Камчатка и Чукотка завершили голосование по поправкам в Конституцию

11:14 01.07.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкГолосование по внесению поправок в Конституцию РФ
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ . Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 1 июл – РИА Новости. Участки для голосования по поправкам в конституцию вечером 1 июля закрылись на Чукотке и Камчатке.
Голосование по вопросу изменений в Конституции РФ завершилось на Камчатке - в 20:00 по местному времени (11:00 мск) избирательные участки закрыли свои двери для избирателей. По данным на 18.00 по камчатскому времени (09.00 мск), явка в регионе составила 42,5% или 102 тысячи 572 человека.
Как сообщили РИА Новости в краевой избирательной комиссии, жалоб и заявлений на нарушения, допущенные в ходе голосования, в избирком не поступало. На избирательных участках в регионе работало 924 общественных наблюдателя.
На Камчатке работали 292 избирательных участка, из них 105 - на судах в море и 187 – на суше. Всего на территории региона зарегистрировано порядка 240 тысяч избирателей. В досрочном голосовании приняли участие около 10 тысяч камчатцев, находящихся в труднодоступных и удаленных местностях, в море.
Женщина принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке
08:48Голосование по поправкам в Конституцию
На Чукотке шесть сел показали 100% явку на голосовании по Конституции
Также в 11.00 мск голосование завершилось на Чукотке. К 18.00 местного времени там проголосовало 22 123 человека - это 74,11%. В шести сёлах явка составила 100%. Как сообщил РИА Новости представитель регионального избиркома, нарушений и жалоб в процессе голосования не зафиксировано.
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ
10:25Голосование по поправкам в Конституцию
На Камчатке явка на голосовании по Конституции составила 42,5%
На Чукотке работало 55 избирательных участков, в том числе пять в Анадыре. Всего в регионе зарегистрировано 33 194 избирателя, более половины из них проголосовали с 25 по 30 июня. В досрочном голосовании в труднодоступных местностях приняли участие более 1700 человек.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ
11:03Голосование по поправкам в Конституцию
ОП не зафиксировала серьезных нарушений при голосовании по Конституции
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Голосование по поправкам в КонституциюЧукоткаКонституция РФВладимир ПутинАнадырьПолитика
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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