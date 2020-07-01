Камчатка и Чукотка завершили голосование по поправкам в Конституцию

ВЛАДИВОСТОК, 1 июл – РИА Новости. Участки для голосования по поправкам в конституцию вечером 1 июля закрылись на Участки для голосования по поправкам в конституцию вечером 1 июля закрылись на Чукотке и Камчатке.

Голосование по вопросу изменений в Конституции РФ завершилось на Камчатке - в 20:00 по местному времени (11:00 мск) избирательные участки закрыли свои двери для избирателей. По данным на 18.00 по камчатскому времени (09.00 мск), явка в регионе составила 42,5% или 102 тысячи 572 человека.

Как сообщили РИА Новости в краевой избирательной комиссии, жалоб и заявлений на нарушения, допущенные в ходе голосования, в избирком не поступало. На избирательных участках в регионе работало 924 общественных наблюдателя.

На Камчатке работали 292 избирательных участка, из них 105 - на судах в море и 187 – на суше. Всего на территории региона зарегистрировано порядка 240 тысяч избирателей. В досрочном голосовании приняли участие около 10 тысяч камчатцев, находящихся в труднодоступных и удаленных местностях, в море.

Также в 11.00 мск голосование завершилось на Чукотке. К 18.00 местного времени там проголосовало 22 123 человека - это 74,11%. В шести сёлах явка составила 100%. Как сообщил РИА Новости представитель регионального избиркома, нарушений и жалоб в процессе голосования не зафиксировано.

На Чукотке работало 55 избирательных участков, в том числе пять в Анадыре . Всего в регионе зарегистрировано 33 194 избирателя, более половины из них проголосовали с 25 по 30 июня. В досрочном голосовании в труднодоступных местностях приняли участие более 1700 человек.