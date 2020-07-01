В оперштабе рассказали о новых заболевших COVID-19 в Москве

"В столице подтверждено 611 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это самый низкий показатель с 6 апреля. 41,9% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,3% – от 46 до 65 лет, 10% - от 66 до 79 лет, еще 7,5% – старше 80 лет", - говорится в сообщении.