Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200701/1573728357.html
В оперштабе рассказали о новых заболевших COVID-19 в Москве
Впервые в Москве число новых случае коронавируса снизилось до 611, это самое низкое число новых выявленных случаев COVID-19 за три месяца, сообщили в... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T11:12
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337776_0:106:2998:1792_1400x0_80_0_0_c178352ff06a47df7197f4d1dbaed171.jpg
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337776_0:106:2998:1792_1400x0_80_0_0_c178352ff06a47df7197f4d1dbaed171.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337776_267:0:2998:2048_1400x0_80_0_0_3ce0e3459c1677c114a65c8196ea7210.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337776_642:0:2690:2048_1400x0_80_0_0_bcea10810d02d34721a38c304ca93c26.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва

В оперштабе рассказали о новых заболевших COVID-19 в Москве

11:12 01.07.2020
1510
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик у машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке
Медик у машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик у машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Впервые в Москве число новых случае коронавируса снизилось до 611, это самое низкое число новых выявленных случаев COVID-19 за три месяца, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
"В столице подтверждено 611 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это самый низкий показатель с 6 апреля. 41,9% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,3% – от 46 до 65 лет, 10% - от 66 до 79 лет, еще 7,5% – старше 80 лет", - говорится в сообщении.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
В штабе добавили, что 10,3% среди заболевших - дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
312000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоМосква
Рекомендуем
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Адвокат Ефремова удивился появлению нового потерпевшего в деле
Президент РФ Владимир Путин на церемонии возложения венка к Ржевскому мемориалу
Раскрыто содержание записки, которую Путин передал девушке подо Ржевом
Президент РФ Владимир Путин во время обращения к гражданам
Владимир Путин выступит с обращением к россиянам
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
ЦИК назвал регионы с самой высокой и самой низкой явкой на голосовании
Санитарная обработка класса в школе
Врач рассказал, как изменится обучение в школах с 1 сентября
Автомобиль Прокуратуры России
Прокуратура организовала проверку из-за гибели подростков в Люберцах
Председатель комитета акционеров Nord Stream 2 Герхард Шредер на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Шредер прокомментировал санкции по "Северному потоку - 2"
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
В деле о ДТП с участием Ефремова появился новый потерпевший
Танк Т-14 Армата во время репетиции Парада Победы на военном полигоне Алабино в Московской области
"Теперь их не узнать": что сделали с новейшими танками Т-14
Арепливир
Зонтик от коронавируса. Отечественный препарат защитит от осенней волны
Автомобиль реанимации у городской клинической больницы имени С. С. Юдина в Москв
В Краснодарском крае умер мальчик, которого братья закопали в песок
Актер Виктор Проскурин
Умер актер Виктор Проскурин
Стелла Крым - край Партизанской славы возле пункта пропуска Джанкой на границе России и Украины
МИД Украины попросил Францию отреагировать на визит евродепутатов в Крым
Президент Украины Владимир Зеленский
Депутат Рады: Зеленский может стать последним президентом Украины
Актер Виктор Проскурин
Названа причина смерти Виктора Проскурина
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:07Около 70% избирателей Белгородской области проголосовали по поправкам
14:07Средняя явка по России на голосовании составила 59,60% на 14.00
14:06ЦИК узнал о подготовке провокаций на голосовании по поправкам
14:05В Коми разрешили работу торговых центров
14:04В Таджикистане более 5,2 тысячи избирателей проголосовали по поправкам
14:04Шредер призвал бороться с санкциями США против "Северного потока — 2"
14:02Около 52% севастопольцев проголосовали по поправкам
14:00В ГД изучат противоречивую публикацию "Медузы" о Ржевском мемориале
13:59Заседание рабочей группы по поправкам пройдет в пятницу в режиме онлайн
13:57Глава Минкомсвязи выступил за открытие в России офиса Telegram
13:57В Приамурье явка на голосовании по поправкам приблизилась к 56%
13:56В Крыму явка на голосовании по поправкам превысила 72%
13:55В психинтернате в Калмыкии выявили резкую вспышку коронавируса
13:54Эксперт рассказала о вероятности заражения COVID-19 летом
13:53Почти 75% избирателей КБР проголосовали по поправкам к Конституции
13:53Руденя: голосование по конституции - исторический момент
13:51В Хакасии явка на голосовании по поправкам к Конституции превысила 43%
13:51В Калмыкии явка избирателей на голосовании по поправкам составила 62%
13:49В Киргизии за полдня около трех тысяч человек проголосовали по поправкам
13:48В КЧР явка на голосовании по поправкам составила 75,54%
Лента новостейМолния