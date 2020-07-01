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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573728246.html
В ЦИК назвали число претензий к участковым комиссиям
Число претензий к участковым комиссиям на голосовании по поправкам к конституции незначительное - их всего пять, все они будут тщательно рассмотрены, заявил... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T11:11
голосование по поправкам в конституцию
николай булаев
конституция рф
цик рф
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573615610_0:217:3077:1948_1400x0_80_0_0_944946506e50e3af33e8316e6ffb8eeb.jpg
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РИА Новости
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60
николай булаев, конституция рф, цик рф, политика

В ЦИК назвали число претензий к участковым комиссиям

11:11 01.07.2020
128
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкИзбирательный участок
Избирательный участок
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Избирательный участок. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Число претензий к участковым комиссиям на голосовании по поправкам к конституции незначительное - их всего пять, все они будут тщательно рассмотрены, заявил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев.
"Нужно отметить, что число претензий к участковым комиссиям незначительное. Мы сегодня имеем официально пять случаев, когда пришлось опечатывать ящики для голосования или сейф-пакеты, потому что были претензии у наблюдателей к процедуре голосования. Пять случаев на 96 тысяч комиссий за шесть дней - это, конечно, совершенно малая величина", - сказал Булаев в информцентре ЦИК.
Он добавил, что в конце дня будет проведен пересчет 27 ящиков и сейф-пакетов и будет выяснено, были ли претензии обоснованными или "это было некое недоразумение".
"Мы очень тщательно следим за тем, чтобы все претензии были рассмотрены", - сказал Булаев.
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Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>

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Голосование по поправкам в КонституциюНиколай БулаевКонституция РФЦИК РФПолитика
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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