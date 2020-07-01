В ЦИК назвали число претензий к участковым комиссиям

МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Число претензий к участковым комиссиям на голосовании по поправкам к конституции незначительное - их всего пять, все они будут тщательно рассмотрены, заявил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев.
"Нужно отметить, что число претензий к участковым комиссиям незначительное. Мы сегодня имеем официально пять случаев, когда пришлось опечатывать ящики для голосования или сейф-пакеты, потому что были претензии у наблюдателей к процедуре голосования. Пять случаев на 96 тысяч комиссий за шесть дней - это, конечно, совершенно малая величина", - сказал Булаев в информцентре ЦИК.
Он добавил, что в конце дня будет проведен пересчет 27 ящиков и сейф-пакетов и будет выяснено, были ли претензии обоснованными или "это было некое недоразумение".
"Мы очень тщательно следим за тем, чтобы все претензии были рассмотрены", - сказал Булаев.