В ЦИК назвали число претензий к участковым комиссиям

"Нужно отметить, что число претензий к участковым комиссиям незначительное. Мы сегодня имеем официально пять случаев, когда пришлось опечатывать ящики для голосования или сейф-пакеты, потому что были претензии у наблюдателей к процедуре голосования. Пять случаев на 96 тысяч комиссий за шесть дней - это, конечно, совершенно малая величина", - сказал Булаев в информцентре ЦИК.