В КБР число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 54

НАЛЬЧИК, 1 июл - РИА Новости. Еще один пациент с коронавирусом скончался в Кабардино-Балкарии за сутки, общее число летальных случаев выросло до 54, сообщает региональный оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что в КБР скончались 53 пациента с коронавирусом, в том числе одна медсестра.
"За сутки скончался один человек – женщина 1955 года рождения, жительница Нальчика", - говорится в сообщении.
По данным штаба, за сутки в регионе выявлено 54 новых случая COVID-19, общее число заболевших составило 5061. Выздоровели за сутки 302 человека, всего выздоровевших в регионе - 3688.
В госпиталях находятся 1259 человек, из которых 54 – в реанимациях. Кроме того, амбулаторно лечатся 1637 человек. Дома под медицинским наблюдением находятся 1246 человек, имевших контакты с зараженными людьми.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.