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https://ria.ru/20200701/1573728152.html
В КБР число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 54
Еще один пациент с коронавирусом скончался в Кабардино-Балкарии за сутки, общее число летальных случаев выросло до 54, сообщает региональный оперативный штаб. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T11:09
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
кабардино-балкарская республика (кбр)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, кабардино-балкарская республика (кбр), общество

В КБР число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 54

11:09 01.07.2020
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© РИА Новости / Александр ГальперинВодитель машины скорой помощи
Водитель машины скорой помощи
© РИА Новости / Александр Гальперин
Водитель машины скорой помощи. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 1 июл - РИА Новости. Еще один пациент с коронавирусом скончался в Кабардино-Балкарии за сутки, общее число летальных случаев выросло до 54, сообщает региональный оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что в КБР скончались 53 пациента с коронавирусом, в том числе одна медсестра.
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"За сутки скончался один человек – женщина 1955 года рождения, жительница Нальчика", - говорится в сообщении.
По данным штаба, за сутки в регионе выявлено 54 новых случая COVID-19, общее число заболевших составило 5061. Выздоровели за сутки 302 человека, всего выздоровевших в регионе - 3688.
В госпиталях находятся 1259 человек, из которых 54 – в реанимациях. Кроме того, амбулаторно лечатся 1637 человек. Дома под медицинским наблюдением находятся 1246 человек, имевших контакты с зараженными людьми.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Кабардино-Балкарская Республика (КБР)Общество
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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