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В Киеве возле офиса Зеленского второй день протестуют шахтеры
Шахтеры второй день протестуют возле здания офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве, они требуют выплатить задолженность по заработной плате,... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T11:08
юлия ковалив
владимир зеленский
киев
украина
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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юлия ковалив, владимир зеленский, киев, украина, в мире

В Киеве возле офиса Зеленского второй день протестуют шахтеры

11:08 01.07.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста шахтёров у здания администрации президента Украины в Киеве
Участники акции протеста шахтёров у здания администрации президента Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 1 июл – РИА Новости. Шахтеры второй день протестуют возле здания офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве, они требуют выплатить задолженность по заработной плате, трансляцию ведет Независимый профсоюз горняков в Facebook.
Горняки держат в руках флаги профсоюза и стучат касками, требуя, чтобы к ним вышел президент. Шахтеры принесли на акцию плакаты с призывом в адрес чиновников "выполнить обещания президента" и обеспечить энергетическую независимость страны.
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Во вторник шахтеры также проводили акцию протеста у здания офиса президента в Киеве и требовали выплатить задолженности по зарплате. Заместитель главы офиса президента Юлия Ковалив провела встречу с горняками и заявила, что задолженность по заработной плате, которая накопилась с начала года, уже должна была быть погашена.
Шахтеры не раз устраивали митинги в Киеве и областях, требуя выплаты долгов по заработной плате и протестуя против намерений властей закрыть ряд шахт.
Пресс-марафон с Президентом Украины Владимиром Зеленским
Вчера, 17:21
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Юлия КоваливВладимир ЗеленскийКиевУкраинаВ мире
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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