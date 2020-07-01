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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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В Подмосковье явка на голосовании по поправкам достигла 62,53%
Явка на голосовании по поправкам в Конституцию РФ на 10 утра достигла 62,53% в Московской области, проголосовали более трех миллионов человек, сообщил... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T11:05
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
владимир путин
московская область (подмосковье)
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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конституция рф, владимир путин, московская область (подмосковье), политика

В Подмосковье явка на голосовании по поправкам достигла 62,53%

11:05 01.07.2020
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© РИА Новости / Александр КряжевМужчина голосует по вопросу изменений в Конституцию России
Мужчина голосует по вопросу изменений в Конституцию России
© РИА Новости / Александр Кряжев
Мужчина голосует по вопросу изменений в Конституцию России . Архивное фото
МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Явка на голосовании по поправкам в Конституцию РФ на 10 утра достигла 62,53% в Московской области, проголосовали более трех миллионов человек, сообщил председатель Мособлизбиркома Иван Березкин.
"Явка в Подмосковье на голосовании по поправкам к конституции по состоянию на 10 часов утра составила 62,53%", - сказал Березкин в среду в информационном центре избирательной комиссии Московской области, развёрнутом в Красногорске.
Он отметил, что в регионе проголосовали более трех миллионов человек.
Общероссийское голосование по поправкам в конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля.
Конституция Российской Федерации
02:40
История Конституции Российской Федерации
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФВладимир ПутинМосковская область (Подмосковье)Политика
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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