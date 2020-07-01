https://ria.ru/20200701/1573727953.html
В Подмосковье явка на голосовании по поправкам достигла 62,53%
Явка на голосовании по поправкам в Конституцию РФ на 10 утра достигла 62,53% в Московской области, проголосовали более трех миллионов человек, сообщил... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T11:05
2020-07-01T11:05
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
владимир путин
московская область (подмосковье)
политика
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https://ria.ru/20200701/1573618144.html
московская область (подмосковье)
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
конституция рф, владимир путин, московская область (подмосковье), политика