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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573727787.html
ОП не зафиксировала серьезных нарушений при голосовании по Конституции
При голосовании по конституции есть отдельные недочеты по санитарным требованиям, серьезных нарушений нет, заявила РИА Новости в среду глава Общественной палаты РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T11:03
голосование по поправкам в конституцию
лидия михеева
конституция рф
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
политика
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
лидия михеева, конституция рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), политика

ОП не зафиксировала серьезных нарушений при голосовании по Конституции

11:03 01.07.2020
121
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкГолосование по внесению поправок в Конституцию РФ
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. При голосовании по конституции есть отдельные недочеты по санитарным требованиям, серьезных нарушений нет, заявила РИА Новости в среду глава Общественной палаты РФ Лидия Михеева.
Ранее она сообщила, что наблюдатели зафиксировали 153 случая нарушения процедур.
"Речь идет об отдельных небольших случаев нарушений санитарных требований, серьезных нарушений при голосовании нет", - сказала она.
Ранее Роспотребнадзор подготовил рекомендации для проведения голосования с учетом пандемии коронавируса, граждане должны приходить на участки в медицинских масках и перчатках, им выдаются одноразовые ручки. Вход и выход на участках разделены.
Конституция Российской Федерации
02:40
История Конституции Российской Федерации
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Голосование по поправкам в КонституциюЛидия МихееваКонституция РФФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Политика
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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