https://ria.ru/20200701/1573727787.html
ОП не зафиксировала серьезных нарушений при голосовании по Конституции
При голосовании по конституции есть отдельные недочеты по санитарным требованиям, серьезных нарушений нет, заявила РИА Новости в среду глава Общественной палаты РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T11:03
2020-07-01T11:03
голосование по поправкам в конституцию
лидия михеева
конституция рф
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
политика
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https://ria.ru/20200701/1573618144.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лидия михеева, конституция рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), политика