https://ria.ru/20200701/1573727638.html
В Саратовской области рассказали о новых случаях COVID-19
Шесть детей есть среди 102 новых пациентов с коронавирусной инфекцией в Саратовской области, общее число зараженных превысило 6,5 тысячи человек, сообщил... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T11:00
2020-07-01T11:00
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
саратовская область
саратов
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337776_0:106:2998:1792_1400x0_80_0_0_c178352ff06a47df7197f4d1dbaed171.jpg
https://ria.ru/20200618/1573095149.html
саратовская область
саратов
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337776_0:106:2998:1792_1400x0_80_0_0_c178352ff06a47df7197f4d1dbaed171.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337776_267:0:2998:2048_1400x0_80_0_0_3ce0e3459c1677c114a65c8196ea7210.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337776_642:0:2690:2048_1400x0_80_0_0_bcea10810d02d34721a38c304ca93c26.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, саратовская область, саратов, общество
САРАТОВ, 1 июл - РИА Новости. Шесть детей есть среди 102 новых пациентов с коронавирусной инфекцией в Саратовской области, общее число зараженных превысило 6,5 тысячи человек, сообщил областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
"В регионе зарегистрировано 102 лабораторно подтвержденных новых случая инфицирования коронавирусом… Возрастной состав заболевших: дети до 14 лет - шесть; 18-19 лет - один; 20-29 лет - пять; 30-39 лет - восемь; 40-49 лет - 14; 50-59 лет - 24; старше 60 - 44. Все пациенты находятся под наблюдением врачей", - цитирует заявление оперштаба министерство информации и печати области.
Уточняется, что 43 новых случая COVID-19 выявили в Саратове, по 13 - в Балашовском и Энгельсском, восемь - в Балаковском, семь - в Ершовском, три - в Самойловском, по два - в Базарно-Карабулакском, Озинском и Саратовском, по одному - еще в девяти районах области.
"Среди заболевших 21 контактное лицо, 79 - с неустановленным источником заражения, двое прибывших с других территорий с признаками ОРВИ. По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией - 65, с признаками ОРВИ - 17, с бессимптомным течением - 20", - отмечается в сообщении.
В штабе добавили, что общее число заразившихся коронавирусом в области возросло до 6546 человек, из них выздоровели 3550 человек, в том числе 206 за последние сутки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.