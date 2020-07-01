В Саратовской области рассказали о новых случаях COVID-19

САРАТОВ, 1 июл - РИА Новости. Шесть детей есть среди 102 новых пациентов с коронавирусной инфекцией в Саратовской области, общее число зараженных превысило 6,5 тысячи человек, сообщил областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

"В регионе зарегистрировано 102 лабораторно подтвержденных новых случая инфицирования коронавирусом… Возрастной состав заболевших: дети до 14 лет - шесть; 18-19 лет - один; 20-29 лет - пять; 30-39 лет - восемь; 40-49 лет - 14; 50-59 лет - 24; старше 60 - 44. Все пациенты находятся под наблюдением врачей", - цитирует заявление оперштаба министерство информации и печати области.

Уточняется, что 43 новых случая COVID-19 выявили в Саратове, по 13 - в Балашовском и Энгельсском, восемь - в Балаковском, семь - в Ершовском, три - в Самойловском, по два - в Базарно-Карабулакском, Озинском и Саратовском, по одному - еще в девяти районах области.

"Среди заболевших 21 контактное лицо, 79 - с неустановленным источником заражения, двое прибывших с других территорий с признаками ОРВИ. По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией - 65, с признаками ОРВИ - 17, с бессимптомным течением - 20", - отмечается в сообщении.

В штабе добавили, что общее число заразившихся коронавирусом в области возросло до 6546 человек, из них выздоровели 3550 человек, в том числе 206 за последние сутки.