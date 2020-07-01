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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200701/1573727536.html
В России провели более 19,8 миллиона тестов на COVID-19
Более 19,8 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 284... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T10:59
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

В России провели более 19,8 миллиона тестов на COVID-19

10:59 01.07.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевКонтейнер для биоматериала
Контейнер для биоматериала
© РИА Новости / Илья Питалев
Контейнер для биоматериала. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Более 19,8 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 284 тысячи человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"В РФ проведено более 19,8 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остаётся 284 тысячи человек", - говорится в сообщении.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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