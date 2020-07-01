В Тверской области число умерших пациентов с COVID-19 превысило 70

ВОРОНЕЖ, 1 июл - РИА Новости. Количество умерших пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Количество умерших пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Тверской области за сутки выросло с 69 до 72, выздоровели более 2,6 тысячи, сообщает областное правительство.

По данным облправительства, на 1 июня в регионе умерли 22 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. На 30 июня количество летальных случаев выросло до 69.

"Семьдесят два человека с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания", - говорится в сообщении.

Таким образом, в июне в регионе скончались в три с лишним раза больше пациентов с COVID-19, чем за весенние месяцы пандемии.

За последние сутки в Тверской области подтверждены 46 случаев коронавирусной инфекции. Всего в регионе подтверждены 3668 случаев заболевания COVID-19. Со вчерашнего дня выздоровели 153 человека. Всего выздоровели 2617 заболевших.

Население Тверской области, по данным на 2020 год, составляет 1,26 миллиона человек.