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В Тверской области число умерших пациентов с COVID-19 превысило 70
Количество умерших пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Тверской области за сутки выросло с 69 до 72, выздоровели более 2,6 тысячи, сообщает... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T10:58
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
тверская область
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, тверская область, общество

В Тверской области число умерших пациентов с COVID-19 превысило 70

10:58 01.07.2020
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© РИА Новости / Алексей МайшевМедик у машины скорой помощи
Медик у машины скорой помощи
© РИА Новости / Алексей Майшев
Медик у машины скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 1 июл - РИА Новости. Количество умерших пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Тверской области за сутки выросло с 69 до 72, выздоровели более 2,6 тысячи, сообщает областное правительство.
По данным облправительства, на 1 июня в регионе умерли 22 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. На 30 июня количество летальных случаев выросло до 69.
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"Семьдесят два человека с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания", - говорится в сообщении.
Таким образом, в июне в регионе скончались в три с лишним раза больше пациентов с COVID-19, чем за весенние месяцы пандемии.
За последние сутки в Тверской области подтверждены 46 случаев коронавирусной инфекции. Всего в регионе подтверждены 3668 случаев заболевания COVID-19. Со вчерашнего дня выздоровели 153 человека. Всего выздоровели 2617 заболевших.
Население Тверской области, по данным на 2020 год, составляет 1,26 миллиона человек.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Тверская областьОбщество
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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