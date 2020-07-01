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Валерий Баринов отреагировал на смерть Виктора Проскурина
Виктор Проскурин был удивительным, подлинным актером. Об этом РЕН ТВ рассказал народный артист России Валерий Баринов. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T10:54
культура
умер виктор проскурин
виктор проскурин
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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60
умер виктор проскурин, виктор проскурин

Валерий Баринов отреагировал на смерть Виктора Проскурина

10:54 01.07.2020
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© РИА Новости / Валерий МельниковАктер Виктор Проскурин
Актер Виктор Проскурин
© РИА Новости / Валерий Мельников
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Виктор Проскурин был удивительным, подлинным актером. Об этом РЕН ТВ рассказал народный артист России Валерий Баринов.

"За ним было очень интересно наблюдать, и, все что он делал, было очень убедительно. Для меня это потеря", — сказал Баринов.

Известный актер театра и кино Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет. Причину смерти его родственники не сообщают.
Проскурин сыграл во множестве советских и российских фильмов. Самые известные среди них: "Большая перемена", "12 стульев", "Жестокий романс", "Однажды двадцать лет спустя" и многие другие.
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КультураУмер Виктор ПроскуринВиктор Проскурин
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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