https://ria.ru/20200701/1573727061.html
Валерий Баринов отреагировал на смерть Виктора Проскурина
Виктор Проскурин был удивительным, подлинным актером. Об этом РЕН ТВ рассказал народный артист России Валерий Баринов. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T10:54
2020-07-01T10:54
культура
умер виктор проскурин
виктор проскурин
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1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573725248_0:142:1601:1042_1400x0_80_0_0_de5a1736736314b7fdef7f95c585a5ce.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
умер виктор проскурин, виктор проскурин