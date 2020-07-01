https://ria.ru/20200701/1573726818.html
ЦИК назвал регионы с самой высокой и самой низкой явкой на голосовании
Самая высокая явка на голосовании по поправкам к конституции на 10.30 мск 1 июля в Чечне - 84,62%, самая низкая - в Мурманской области (32,68%), свидетельствуют РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T10:47
2020-07-01T10:57
голосование по поправкам в конституцию
чеченская республика (чечня)
конституция рф
мурманская область
политика
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https://ria.ru/20200701/1573618144.html
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мурманская область
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573620896_0:0:3261:1835_1400x0_80_0_0_57d1e987c36af86174a3f710280e0b00.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чеченская республика (чечня), конституция рф, мурманская область, политика