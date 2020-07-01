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В Госдуме оценили перспективы обязательной маркировки лекарств
Обязательная маркировка лекарств очистит аптечный рынок от контрафакта и позволит пресечь коррупционные схемы с перепродажей препаратов, считает зампред... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T10:47
леонид огуль
госдума рф
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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РИА Новости
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леонид огуль, госдума рф, общество

В Госдуме оценили перспективы обязательной маркировки лекарств

10:47 01.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкДемонстрация считывания QR кода с помощью смартфона с упаковки лекарственного средства
Демонстрация считывания QR кода с помощью смартфона с упаковки лекарственного средства
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Демонстрация считывания QR кода с помощью смартфона с упаковки лекарственного средства. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Обязательная маркировка лекарств очистит аптечный рынок от контрафакта и позволит пресечь коррупционные схемы с перепродажей препаратов, считает зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.
"Контролирующие органы, к примеру, сотрудники Росздравнадзора, смогут легко проверить происхождение того или иного препарата, его дату выпуска и так далее. То есть можно будет взять с аптечной полки любой препарат и проверить, числится ли он в системе, посмотреть всю его историю. Это позволит не только очистить рынок от опасной контрафактной лекарственной продукции, но и пресечь коррупционные схемы с перепродажей лекарств. В частности, я говорю о повторных вбросах и перепродажах препаратов, купленных в ходе госзакупок. Уже в первые годы эксперимента по введению маркировки лекарств Росздравнадзор выявил таких нарушений на сотни миллионов рублей", - сказал Огуль РИА Новости.
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Он отметил, что обязательная маркировка лекарств станет настоящим прорывом в области контроля над рынком фармацевтических препаратов – одним из самых жизненно-важных для населения.
"На каждую упаковку лекарства будет нанесен специальный криптографический код, благодаря которому система сможет отследить его движение от заводского конвейера до конкретной аптеки, где оно будет продано покупателю. Все производители, дистрибьюторы, оптовые и розничные продавцы будут "проводить" все лекарства через специальное оборудование, что позволит автоматически отслеживать их движение", - пояснил парламентарий.
С 1 июля 2020 года в России запрещен оборот лекарств без цифровых кодов. Продажа немаркированных лекарств, поступивших в оборот до 1 июля 2020 года, будет разрешена до окончания срока их годности.
Лекарства
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Леонид ОгульГосдума РФОбщество
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