В Госдуме оценили перспективы обязательной маркировки лекарств

"Контролирующие органы, к примеру, сотрудники Росздравнадзора, смогут легко проверить происхождение того или иного препарата, его дату выпуска и так далее. То есть можно будет взять с аптечной полки любой препарат и проверить, числится ли он в системе, посмотреть всю его историю. Это позволит не только очистить рынок от опасной контрафактной лекарственной продукции, но и пресечь коррупционные схемы с перепродажей лекарств. В частности, я говорю о повторных вбросах и перепродажах препаратов, купленных в ходе госзакупок. Уже в первые годы эксперимента по введению маркировки лекарств Росздравнадзор выявил таких нарушений на сотни миллионов рублей", - сказал Огуль РИА Новости.