https://ria.ru/20200701/1573726595.html
В Турции затонула лодка с мигрантами
Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил, что на озере Ван на востоке страны затонула лодка, в которой находились 55-60 нелегальных мигрантов, шесть РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T10:44
2020-07-01T10:44
сулейман сойлу
турция
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155724/49/1557244905_0:53:2000:1178_1400x0_80_0_0_e1d7262d580777da4239dc33c9ebfd97.jpg
турция
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/155724/49/1557244905_0:53:2000:1178_1400x0_80_0_0_e1d7262d580777da4239dc33c9ebfd97.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155724/49/1557244905_34:0:1811:1333_1400x0_80_0_0_365f783ff0cd205e1fc1439c491c952e.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155724/49/1557244905_97:0:1430:1333_1400x0_80_0_0_d0fe0c02e94a900f8e1b0ded130d3140.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сулейман сойлу, турция, в мире