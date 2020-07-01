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В Турции затонула лодка с мигрантами
Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил, что на озере Ван на востоке страны затонула лодка, в которой находились 55-60 нелегальных мигрантов, шесть РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T10:44
сулейман сойлу
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сулейман сойлу, турция, в мире

В Турции затонула лодка с мигрантами

10:44 01.07.2020
900
© РИА Новости / Виктория ВиатрисСкорая помощь в Турции
Скорая помощь в Турции
© РИА Новости / Виктория Виатрис
Скорая помощь в Турции. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил, что на озере Ван на востоке страны затонула лодка, в которой находились 55-60 нелегальных мигрантов, шесть человек погибли, сообщает агентство Anadolu.
"Из Анкары в район затопления лодки с мигрантами на озере Ван доставлен дрон Row, предназначенный для осуществления фото- и видеосъемки под водой. Данное устройство используется во внутренних водах Турции впервые", - отметил министр.
Министр сообщил, что сейчас затонувшая лодка находится на глубине 110-120 метров. В связи с происшествием задержаны 11 человек. Проводится поисково-спасательная операция.
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Сулейман СойлуТурцияВ мире
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