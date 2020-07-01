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Bloomberg подсчитал потери российских миллиардеров за I полугодие
Совокупное состояние богатейших россиян с начала года снизилось примерно на 31,81 миллиарда долларов; больше всех потеряли совладелец "Новатэка" Леонид... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T10:44
россия
владимир лисин
алексей мордашов
виктор вексельберг
михаил фридман
владимир потанин
роман абрамович
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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россия, владимир лисин, алексей мордашов, виктор вексельберг, михаил фридман, владимир потанин, роман абрамович, экономика

Bloomberg подсчитал потери российских миллиардеров за I полугодие

10:44 01.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент, председатель правления компании "ГМК "Норильский никель" Владимир Потанин
Президент, председатель правления компании ГМК Норильский никель Владимир Потанин
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Президент, председатель правления компании "ГМК "Норильский никель" Владимир Потанин. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Совокупное состояние богатейших россиян с начала года снизилось примерно на 31,81 миллиарда долларов; больше всех потеряли совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко, владеющий долями в "Новатэке" же, а также "Сибуре", подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. По некоторым компаниям расчет осуществляется исходя из соотношения капитализации компании к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира. В настоящее время в него входят 24 россиянина.
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Богатство одного из основных владельцев "Норникеля" Владимира Потанина с начала года упало на 1,88 миллиарда долларов, до 26,2 миллиарда, но он остается богатейшим из россиян в списке BBI. Второе место там занимает Михельсон, его капитал за первое полугодие усох на 5,76 миллиарда долларов, до 18,8 миллиарда.
На третьем месте оказался основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин, чье богатство сократилось на 2,97 миллиарда долларов, до 18,4 миллиарда. Четвертое место занял совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов, его состояние с начала года упало на 4,77 миллиарда долларов и составило 17,5 миллиарда. На пятом месте находится Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон"), его капитал вырос на 669 миллионов долларов и составил 17,3 миллиарда.
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Шестую строчку занимает по итогам полугодия основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов. Его капитал снизился на 2,83 миллиарда долларов, до 17,1 миллиарда. На седьмом месте оказался бенефициар "Еврохима" и СУЭК Андрей Мельниченко, чье богатство уменьшилось на 361 миллион долларов и составило 15 миллиардов. На восьмом месте находится Роман Абрамович (Evraz) - его состояние с начала года упало на 1,44 миллиарда долларов, до 14,9 миллиарда.
Девятое место занял основной владелец "Реновы" Виктор Вексельберг с состоянием в 14,1 миллиарда долларов, которое за январь-июнь уменьшилось на 746 миллионов долларов. Замыкает топ-10 российских миллиардеров в рейтинге BBI основатель "Альфа-групп" Михаил Фридман с капиталом в 13,4 миллиарда долларов; с начала года оно сократилось на 427 миллионов долларов. Из первой десятки вылетел Тимченко, который за полугодие потерял 5,42 миллиарда долларов, и его состояние составляет 12,7 миллиарда долларов.
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РоссияВладимир ЛисинАлексей МордашовВиктор ВексельбергМихаил ФридманВладимир ПотанинРоман АбрамовичЭкономика
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