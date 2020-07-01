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Религия и мировоззрение
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Епископ Феофилакт назначен первым замуправделами Московской патриархии
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назначил первым заместителем управляющего делами Московской патриархии епископа Дмитровского Феофилакта (Моисеева),... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T10:43
религия и мировоззрение
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь

Епископ Феофилакт назначен первым замуправделами Московской патриархии

10:43 01.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПарад теплоходов в честь открытия пассажирской навигации по Москве-реке
Парад теплоходов в честь открытия пассажирской навигации по Москве-реке
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назначил первым заместителем управляющего делами Московской патриархии епископа Дмитровского Феофилакта (Моисеева), сообщила пресс-служба предстоятеля РПЦ.
"Указом святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла от 30 июня 2020 года епископ Дмитровский Феофилакт, викарий его святейшества, в дополнение к несомым послушаниям назначен исполняющим обязанности первого заместителя управляющего делами Московской патриархии с возложением на него ответственности по руководству документооборотом", - говорится в сообщении.
Также согласно резолюции патриарха епископ Феофилакт назначен помощником первого викария (помощника - ред.) предстоятеля РПЦ по Москве.
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Епископ Феофилакт родился в 1949 году в Смоленской области. В 1983 году был пострижен в монашество в Троице-Сергиевой лавре. В 1991 году был назначен настоятелем возвращенного Церкви и требующего восстановления Гефсиманского Черниговского скита, который за 10 лет возродил из руин. В 2002-2011 годах был епископом Брянским и Севским. После этого был назначен епископом Дмитровским, викарием Московской епархии. В 2013 году был назначен управляющим Юго-Западным викариатством Москвы, в том же году стал и наместником столичного Андреевского мужского монастыря.
Епископ Феофилакт является также членом Комиссии по делам старообрядных приходов и по взаимодействию со старообрядчеством.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковь
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