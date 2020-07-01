Епископ Феофилакт назначен первым замуправделами Московской патриархии

"Указом святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла от 30 июня 2020 года епископ Дмитровский Феофилакт, викарий его святейшества, в дополнение к несомым послушаниям назначен исполняющим обязанности первого заместителя управляющего делами Московской патриархии с возложением на него ответственности по руководству документооборотом", - говорится в сообщении.

Епископ Феофилакт родился в 1949 году в Смоленской области. В 1983 году был пострижен в монашество в Троице-Сергиевой лавре. В 1991 году был назначен настоятелем возвращенного Церкви и требующего восстановления Гефсиманского Черниговского скита, который за 10 лет возродил из руин. В 2002-2011 годах был епископом Брянским и Севским. После этого был назначен епископом Дмитровским, викарием Московской епархии. В 2013 году был назначен управляющим Юго-Западным викариатством Москвы, в том же году стал и наместником столичного Андреевского мужского монастыря.