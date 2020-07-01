https://ria.ru/20200701/1573726478.html
Епископ Феофилакт назначен первым замуправделами Московской патриархии
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назначил первым заместителем управляющего делами Московской патриархии епископа Дмитровского Феофилакта (Моисеева),... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T10:43
2020-07-01T10:43
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
русская православная церковь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573348381_0:179:3005:1869_1400x0_80_0_0_e9577ee03683d3bc9e80cb47b87c783d.jpg
https://ria.ru/20200625/1573484401.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573348381_0:179:3005:1869_1400x0_80_0_0_e9577ee03683d3bc9e80cb47b87c783d.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573348381_137:0:2866:2047_1400x0_80_0_0_eaef08643420779494f2cc58783e6943.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573348381_75:0:2122:2047_1400x0_80_0_0_3459dfcc5e45dc52d39f6b9ae64a5f32.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назначил первым заместителем управляющего делами Московской патриархии епископа Дмитровского Феофилакта (Моисеева), сообщила пресс-служба предстоятеля РПЦ.
"Указом святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла от 30 июня 2020 года епископ Дмитровский Феофилакт, викарий его святейшества, в дополнение к несомым послушаниям назначен исполняющим обязанности первого заместителя управляющего делами Московской патриархии с возложением на него ответственности по руководству документооборотом", - говорится в сообщении.
Также согласно резолюции патриарха епископ Феофилакт назначен помощником первого викария (помощника - ред.) предстоятеля РПЦ по Москве.
Епископ Феофилакт родился в 1949 году в Смоленской области. В 1983 году был пострижен в монашество в Троице-Сергиевой лавре. В 1991 году был назначен настоятелем возвращенного Церкви и требующего восстановления Гефсиманского Черниговского скита, который за 10 лет возродил из руин. В 2002-2011 годах был епископом Брянским и Севским. После этого был назначен епископом Дмитровским, викарием Московской епархии. В 2013 году был назначен управляющим Юго-Западным викариатством Москвы, в том же году стал и наместником столичного Андреевского мужского монастыря.
Епископ Феофилакт является также членом Комиссии по делам старообрядных приходов и по взаимодействию со старообрядчеством.