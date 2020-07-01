ЦИК заявила об отсутствии серьезных нарушений по голосованию по поправкам

"За эти дни серьезных нарушений не обнаружено. У нас до сих пор, я проверила, очень какого-то серьезного нарушения, которое бы требовало заседания рабочей группы ЦИК и самой ЦИК, пока нет", - сказала она в информцентре ЦИК.