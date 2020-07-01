https://ria.ru/20200701/1573726446.html
ЦИК заявила об отсутствии серьезных нарушений по голосованию по поправкам
Серьезных нарушений, которые требовали бы спецзаседаний ЦИК, по голосованию по поправкам в конституцию нет, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T10:42
2020-07-01T10:42
голосование по поправкам в конституцию
элла памфилова
конституция рф
цик рф
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573723750_0:176:3015:1872_1400x0_80_0_0_0e4b31f57d894e6b8fa483e0a4ba123b.jpg
https://ria.ru/20200701/1573618144.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573723750_0:176:3015:1872_1400x0_80_0_0_0e4b31f57d894e6b8fa483e0a4ba123b.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573723750_142:0:2873:2048_1400x0_80_0_0_7bbcf66e2c36896328c9d23bd1b5bec0.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573723750_311:0:2359:2048_1400x0_80_0_0_00af6872e66cab90ea365f002eb1cf90.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
элла памфилова, конституция рф, цик рф, политика