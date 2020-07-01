В Новой Москве количество рабочих мест выросло в три раза

"Количество рабочих мест за восемь лет выросло в три раза – с 85 тысяч до 258 тысяч. И это – качественные рабочие места в промышленности, инновациях, бизнесе и социальной сфере. Из территории с дефицитом рабочих мест Новая Москва стала районом, в который многие люди едут на работу", - сообщил Собянин.