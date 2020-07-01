https://ria.ru/20200701/1573726420.html
В Новой Москве количество рабочих мест выросло в три раза
Количество рабочих мест в Новой Москве за восемь лет выросло в три раза – с 85 тысяч до 258 тысяч, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T10:42
2020-07-01T10:42
новая москва
сергей собянин
москва
общество
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https://ria.ru/20200617/1573056102.html
новая москва
москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новая москва, сергей собянин, москва, общество