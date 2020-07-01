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В Новой Москве количество рабочих мест выросло в три раза
Количество рабочих мест в Новой Москве за восемь лет выросло в три раза – с 85 тысяч до 258 тысяч, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T10:42
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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60
новая москва, сергей собянин, москва, общество

В Новой Москве количество рабочих мест выросло в три раза

10:42 01.07.2020
141
© Depositphotos / kastoДевушка за компьютером
Девушка за компьютером
© Depositphotos / kasto
Девушка за компьютером. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Количество рабочих мест в Новой Москве за восемь лет выросло в три раза – с 85 тысяч до 258 тысяч, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге.
"Количество рабочих мест за восемь лет выросло в три раза – с 85 тысяч до 258 тысяч. И это – качественные рабочие места в промышленности, инновациях, бизнесе и социальной сфере. Из территории с дефицитом рабочих мест Новая Москва стала районом, в который многие люди едут на работу", - сообщил Собянин.
Мэр отметил, что в ближайшие годы и даже десятилетия Новая Москва будет оставаться крупнейшей территорией комплексного развития не только в столице, но и в России.
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
17 июня, 12:38Распространение нового коронавируса
Котяков рассказал о сохранении рабочих мест в период пандемии
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Новая МоскваСергей СобянинМоскваОбщество
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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