https://ria.ru/20200701/1573726313.html
В Москве явка на голосовании по поправкам на 10.30 составила 42,36%
Явка на голосовании по поправкам в Москве на 10.30 1 июля составила 42,36%, свидетельствуют данные онлайн-табло ЦИК РФ. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T10:39
2020-07-01T10:45
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
москва
политика
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https://ria.ru/20200701/1573702575.html
1
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573724495_0:333:3050:2048_1400x0_80_0_0_6ca41929e62bc21b415a435d4c588c4d.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
конституция рф, москва, политика