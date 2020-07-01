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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573726313.html
В Москве явка на голосовании по поправкам на 10.30 составила 42,36%
Явка на голосовании по поправкам в Москве на 10.30 1 июля составила 42,36%, свидетельствуют данные онлайн-табло ЦИК РФ. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T10:45
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
москва
политика
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1
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
конституция рф, москва, политика

В Москве явка на голосовании по поправкам на 10.30 составила 42,36%

10:39 01.07.2020 (обновлено: 10:45 01.07.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкРабота информационного центра ЦИК России
Работа информационного центра ЦИК России
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Работа информационного центра ЦИК России
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Явка на голосовании по поправкам в Москве на 10.30 1 июля составила 42,36%, свидетельствуют данные онлайн-табло ЦИК РФ.
В среду в РФ наступил последний день голосования по поправкам в Конституцию.
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
08:00
Россия голосует за свое будущее
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФМоскваПолитика
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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