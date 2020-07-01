https://ria.ru/20200701/1573726270.html
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили более 30 мин по территории республики
Украинские силовики выпустили в среду более 30 мин по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил журналистам представитель ДНР в... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T10:39
2020-07-01T10:39
ситуация в днр и лнр
сцкк
донбасс
донецкая народная республика
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156222/56/1562225686_0:0:4240:2385_1400x0_80_0_0_003fb6eda88d3a184eb7a3ea7a09fc17.jpg
1
донбасс
донецкая народная республика
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/156222/56/1562225686_0:0:4240:2385_1400x0_80_0_0_003fb6eda88d3a184eb7a3ea7a09fc17.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/156222/55/1562225547_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_923801b1383400bbe54c628fc7490b61.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156222/56/1562225650_0:0:3090:3090_1400x0_80_0_0_290e63b152c350bd9cf81d294bd308a2.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, сцкк, донбасс, донецкая народная республика, в мире