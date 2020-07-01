В ДНР заявили, что ВСУ выпустили более 30 мин по территории республики

"Сегодня с 8.45 до 9.30 (совпадает с мск) были зафиксированы три факта нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины. Всего за указанный период были выпущены 32 мины калибром 120 и 82 миллиметра. В зоне обстрела оказались окраины Донецка", - сказал представитель ведомства.