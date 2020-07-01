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В ДНР заявили, что ВСУ выпустили более 30 мин по территории республики
Украинские силовики выпустили в среду более 30 мин по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил журналистам представитель ДНР в... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T10:39
ситуация в днр и лнр
сцкк
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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ситуация в днр и лнр, сцкк, донбасс, донецкая народная республика, в мире

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили более 30 мин по территории республики

10:39 01.07.2020
570
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Украинские силовики выпустили в среду более 30 мин по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Сегодня с 8.45 до 9.30 (совпадает с мск) были зафиксированы три факта нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины. Всего за указанный период были выпущены 32 мины калибром 120 и 82 миллиметра. В зоне обстрела оказались окраины Донецка", - сказал представитель ведомства.
Ранее в ДНР заявили, что украинские силовики за минувшие сутки четыре раза нарушили перемирие в Донбассе, выпустив по республике 10 мин и противотанковых ракет.
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9 декабря 2019, 21:34
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККДонбассДонецкая Народная РеспубликаВ мире
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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