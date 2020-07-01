В Волгоградской области три района показали явку более 75%

ВОЛГОГРАД, 1 июл - РИА Новости. Три района Волгоградской области показали явку избирателей более 75% на голосовании по поправкам к конституции, общая явка в регионе на 10.00 местного времени (9.00 мск) превысила 67%, сообщает избирательная комиссия региона в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что явка в Волгоградской области на утро 1 июля составила более 64%.
По информации ведомства, явка на 10.00 местного времени (9.00 мск) составила 67,2%. "Активнее всего голосуют жители Чернышковского района (76,08%), Октябрьского района (75,73%), Фроловского района (75,23%)", - говорится в сообщении избиркома.
Явка на президентских выборах 2018 года в Волгоградской области на 10.00 местного времени составляла 11,43%.
Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. При этом было принято решение, что фактически граждане РФ могут голосовать в течение 7 дней: с 25 июня по 1 июля.