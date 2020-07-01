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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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В Волгоградской области три района показали явку более 75%
Три района Волгоградской области показали явку избирателей более 75% на голосовании по поправкам к конституции, общая явка в регионе на 10.00 местного времени... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T10:37
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
владимир путин
волгоградская область
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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конституция рф, владимир путин, волгоградская область, политика

В Волгоградской области три района показали явку более 75%

10:37 01.07.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЖенщина перед открытием избирательного участка
Женщина перед открытием избирательного участка
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Женщина перед открытием избирательного участка. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 1 июл - РИА Новости. Три района Волгоградской области показали явку избирателей более 75% на голосовании по поправкам к конституции, общая явка в регионе на 10.00 местного времени (9.00 мск) превысила 67%, сообщает избирательная комиссия региона в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что явка в Волгоградской области на утро 1 июля составила более 64%.
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По информации ведомства, явка на 10.00 местного времени (9.00 мск) составила 67,2%. "Активнее всего голосуют жители Чернышковского района (76,08%), Октябрьского района (75,73%), Фроловского района (75,23%)", - говорится в сообщении избиркома.
Явка на президентских выборах 2018 года в Волгоградской области на 10.00 местного времени составляла 11,43%.
Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. При этом было принято решение, что фактически граждане РФ могут голосовать в течение 7 дней: с 25 июня по 1 июля.
Конституция Российской Федерации
02:40
История Конституции Российской Федерации
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФВладимир ПутинВолгоградская областьПолитика
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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