В Волгоградской области три района показали явку более 75%

Ранее сообщалось, что явка в Волгоградской области на утро 1 июля составила более 64%.

В ЦИК привели среднюю явку на голосовании по поправкам

В ЦИК привели среднюю явку на голосовании по поправкам

Явка на президентских выборах 2018 года в Волгоградской области на 10.00 местного времени составляла 11,43%.