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Распространение нового коронавируса
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Оперштаб назвал регионы с наименьшим темпом прироста коронавируса
За сутки не выявлено новых случаев заболевания COVID-19 в Севастополе и Чукотском автономном округе, наименьший темп прироста - в Москве (0,3%), сообщили... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T10:36
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество

Оперштаб назвал регионы с наименьшим темпом прироста коронавируса

10:36 01.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи скорой помощи везут пациента в приемное отделение городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
Врачи скорой помощи везут пациента в приемное отделение городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врачи скорой помощи везут пациента в приемное отделение городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. За сутки не выявлено новых случаев заболевания COVID-19 в Севастополе и Чукотском автономном округе, наименьший темп прироста - в Москве (0,3%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. г.Севастополь, Чукотский АО 0%, 2. г.Москва 0,3%, 3. Калининградская область 0,4%, 4. Костромская область, Московская область, Республика Северная Осетия, Еврейская АО 0,5%, 5. Чеченская Республика 0,6%", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - Общество
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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